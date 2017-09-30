Дуров открестился от заявления о готовности закрыть Telegram в России

Павел Дуров заявил, что СМИ неправильно его поняли, сообщив о закрытии Telegram в России и Иране.
Дуров рассказал, что в своем англоязычном канале он заявил, что «Telegram продолжит предоставлять сервис безопасного общения на проблемных рынках вроде России и Ирана, несмотря на давление регуляторов и угрозу блокировки».
Однако, отметил Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», «не заставил себя долго ждать пример „неточного перевода“ сообщений российскими СМИ». Они вышли с прямо противоположными заголовками, приняв слова Дурова за угрозу закрыть мессенджер в России и Иране.
Отметим, что ранее Роскомнадзор грозил заблокировать Telegram, если администрация мессенджера не предоставит данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации. А недавно Дуров обнародовал протокол ФСБ об административном нарушении. Его составили из-за невыполнения так называемого закона Яровой.
А в Иране Дуров и вовсе стал фигурантом уголовного дел. Власти страны заявили, что Telegram популярен среди боевиков запрещенного «Исламского государства», а преступники используют мессенджер для торговли людьми и наркотиками и распространения детского порно.
Однако, отметил Дуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», «не заставил себя долго ждать пример „неточного перевода“ сообщений российскими СМИ». Они вышли с прямо противоположными заголовками, приняв слова Дурова за угрозу закрыть мессенджер в России и Иране.
Отметим, что ранее Роскомнадзор грозил заблокировать Telegram, если администрация мессенджера не предоставит данные для регистрации в реестре организаторов распространения информации. А недавно Дуров обнародовал протокол ФСБ об административном нарушении. Его составили из-за невыполнения так называемого закона Яровой.
А в Иране Дуров и вовсе стал фигурантом уголовного дел. Власти страны заявили, что Telegram популярен среди боевиков запрещенного «Исламского государства», а преступники используют мессенджер для торговли людьми и наркотиками и распространения детского порно.
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