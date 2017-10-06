Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Авианосная группировка США взяла курс на Корейский полуостров

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    Авианосная группировка США взяла курс на Корейский полуостров

    Авианосная группировка США взяла курс на Корейский полуостров

    Ударная группировка США во главе с авианосцем «Рональдом Рейганом» вышла в Южно-Китайское море.

    Американский атомный авианосец «Рональд Рейган» вышел в Южно-Китайское море, взяв курс на Корейский полуостров. Авианосец сопровождают несколько боевых кораблей и ударная атомная подводная лодка. Группировка примет участие в совместных с Южной Кореей учениях, которые пройдут в середине октября в Японском море недалеко от границ КНДР. Ожидается, что американский авианосец придет к месту назначения 20 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

    По данным агентства «Рёнхап», южнокорейская и американская разведки зафиксировали в КНДР вывоз на стартовые позиции нескольких баллистических ракет. Власти Южной Кореи не исключают, что КНДР проведет очередной пуск ракет 10 октября, в годовщину основания Трудовой партии Кореи.

    Ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за активного развития северокорейской ракетно-ядерной программы и американо-южнокорейских военных маневров. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа и 15 сентября осуществила еще два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Совбез ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. На прошлой неделе Тихоокеанское командование США сообщило, что США и Южная Корея провели совместные учения сил противоракетной обороны.

    Лидеры КНДР и США обмениваются оскорблениями и угрозами о взаимном уничтожении. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что решит проблему с ядерной программой КНДР. По его словам, его предшественникам это не удавалось, потому что они старались «вести себя деликатно» с Ким Чен Ыном.

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