Шойгу: вся ложь об учениях «Запад-2017» разоблачена

Сергей Шойгу подвел итоги
российско-белорусских учений «Запад-2017».
По словам министра обороны, цели учений достигнуты. За выполнение учебно-боевых задач 11 воинских соединений получили оценки «отлично», 36 — «хорошо», а еще 6 — «удовлетворительно.
Также глава Минобороны подчеркнул, что все воинские соединения, принимавшие участие в маневрах, вернулись в пункты постоянной дислокации, а учения носили исключительно оборонительный характер, передает РИА Новости.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: „Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий. Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер“».
Напомним, совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. В маневрах были задействованы 12 тыс. 700 военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, а также 10 кораблей.
За учениями наблюдали 95 представителей из 50 стран, однако маневры все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
Также глава Минобороны подчеркнул, что все воинские соединения, принимавшие участие в маневрах, вернулись в пункты постоянной дислокации, а учения носили исключительно оборонительный характер, передает РИА Новости.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: „Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учения. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая и отдельных лидеров государств, называли его прелюдией к захвату чужих территорий. Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер“».
Напомним, совместные учения «Запад-2017» проходили на территории Белоруссии и РФ с 14 по 20 сентября. В маневрах были задействованы 12 тыс. 700 военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, а также 10 кораблей.
За учениями наблюдали 95 представителей из 50 стран, однако маневры все равно спровоцировали в Прибалтике паническую атаку и очередное обострение шпиономании.
Комментарии