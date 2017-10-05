«Три процента сумасшедших строят полицию и СБУ»: Немышев об украинских националистах

«Из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины» — с такой формулировкой СБУ сегодня принудительно выдворила из страны репортера НТВ Вячеслава Немышева.
Вред национальным интересам заключался, например, в том, что Немышев, отправленный по заданию редакции в Киев, в ходе уличных съемок разрезал «Киевский торт». Дело было на Крещатике, у Бессарабки. Это заметили «бдительные» прохожие. Вячеслава задержала полиция, а потом к допросу подключилась и служба безопасности Украины.
По словам самого журналиста, его задержали во время съемок репортажа об инвестициях в украинскую экономику. Проходивший мимо мужчина, услышав русскую речь, обозвал съемочную группу шпионами и позвал полицию.
Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Мы снимали материал об инвестициях в украинскую экономику таких стран, как Кипр, Нидерланды, Великобритания, и в том числе и Россия. Одна из художественных задумок была — записать стэндап с использованием „Киевского торта“. В этот момент к нам подошел мужчина, который стал нас фотографировать, после этого стал задавать вопросы: почему вы говорите не по-украински, а по-русски. Он просто пошел за нами и стал выкрикивать в спину какие-то громкие грубые фразы, что это русские журналисты, задержите их».
Немышев отметил, что после задержания «единственным правильным вариантом было молчать». Тем более что рядом все время находился инициатор задержания, который казался не вполне адекватным человеком.
Вячеслав Немышев: «Я чувствовал, что рядом со мной — неадекватный человек. Он периодически заходил в полицейский участок и говорил, что приехал батальон „Азов“, батальон „Айдар“, что сейчас тебе будет очень плохо. Мне, конечно, было очень неприятно».
Сейчас Немышев уже в России. Ночью сотрудники СБУ привезли его на границу в районе Чернигова и Брянска. Сегодня репортер планирует вернуться в Москву на поезде. Въезд на Украину ему запрещен сроком на три года.
Вячеслав Немышев: «Конечно, мне печально, потому что Украина — это замечательная страна, там живут замечательные люди. Они вполне вменяемые: полицейские, сотрудники СБУ и те люди, которые просто по улицам ходят. Но вот 3% сумасшедших, так называемых нациков, как хотите их назовите, просто строят и полицию, и службу безопасности. Они могут заходить в полицейский участок, говорить что угодно, воздействовать на силовиков и на публику, наверное, работать. Вот, конечно, это очень печально все».
Программа «Центральное телевидение», для которой записывал свой сюжет Немышев, выйдет в эфир НТВ в эту субботу в 19:00.
По словам самого журналиста, его задержали во время съемок репортажа об инвестициях в украинскую экономику. Проходивший мимо мужчина, услышав русскую речь, обозвал съемочную группу шпионами и позвал полицию.
Вячеслав Немышев, корреспондент НТВ: «Мы снимали материал об инвестициях в украинскую экономику таких стран, как Кипр, Нидерланды, Великобритания, и в том числе и Россия. Одна из художественных задумок была — записать стэндап с использованием „Киевского торта“. В этот момент к нам подошел мужчина, который стал нас фотографировать, после этого стал задавать вопросы: почему вы говорите не по-украински, а по-русски. Он просто пошел за нами и стал выкрикивать в спину какие-то громкие грубые фразы, что это русские журналисты, задержите их».
Немышев отметил, что после задержания «единственным правильным вариантом было молчать». Тем более что рядом все время находился инициатор задержания, который казался не вполне адекватным человеком.
Вячеслав Немышев: «Я чувствовал, что рядом со мной — неадекватный человек. Он периодически заходил в полицейский участок и говорил, что приехал батальон „Азов“, батальон „Айдар“, что сейчас тебе будет очень плохо. Мне, конечно, было очень неприятно».
Сейчас Немышев уже в России. Ночью сотрудники СБУ привезли его на границу в районе Чернигова и Брянска. Сегодня репортер планирует вернуться в Москву на поезде. Въезд на Украину ему запрещен сроком на три года.
Вячеслав Немышев: «Конечно, мне печально, потому что Украина — это замечательная страна, там живут замечательные люди. Они вполне вменяемые: полицейские, сотрудники СБУ и те люди, которые просто по улицам ходят. Но вот 3% сумасшедших, так называемых нациков, как хотите их назовите, просто строят и полицию, и службу безопасности. Они могут заходить в полицейский участок, говорить что угодно, воздействовать на силовиков и на публику, наверное, работать. Вот, конечно, это очень печально все».
Программа «Центральное телевидение», для которой записывал свой сюжет Немышев, выйдет в эфир НТВ в эту субботу в 19:00.
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