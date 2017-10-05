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    Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты. журналистика, задержание, Киев, НТВ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

    Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

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    Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

    Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

    Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

      Выдворенный с Украины корреспондент НТВ Вячеслав Немышев рассказал о своем аресте и отправке в Россию.

      Нашего коллегу задержали накануне в центре Киева.

      Вячеслав Немышев: «Мужчина (активист одной из украинских радикальных организаций — Прим.ред.) увидел, как мы работаем на Крещатике, стал звать полицию, кричать, что это российские журналисты. Меня доставили в участок, где я дал показания, после этого приехала служба безопасности (СБУ — Прим.ред.)».

      Сейчас репортер в России, недалеко от границы с Украиной.

      Вячеслав Немышев: «Ночью сотрудники СБУ привезли сюда, подписал документы, и меня выпустили. Пешком метров 500 дошел до российской границы».

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      Журналиста НТВ задержали после того, как он занес нож над «Киевским» тортом
      Нашего коллегу задержали, когда он занес нож над «Киевским» тортом. Программа «Центральное телевидение», для которой записывал свой сюжет Немышев, выйдет в эфир НТВ в эту субботу в 19:00.

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