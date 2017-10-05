Вячеслав Немышев: мужчина стал кричать, что мы российские журналисты

Выдворенный с Украины корреспондент НТВ Вячеслав Немышев рассказал о своем аресте и отправке в Россию.
Нашего коллегу задержали накануне в центре Киева.
Вячеслав Немышев: «Мужчина (активист одной из украинских радикальных организаций — Прим.ред.) увидел, как мы работаем на Крещатике, стал звать полицию, кричать, что это российские журналисты. Меня доставили в участок, где я дал показания, после этого приехала служба безопасности (СБУ — Прим.ред.)».
Сейчас репортер в России, недалеко от границы с Украиной.
Вячеслав Немышев: «Ночью сотрудники СБУ привезли сюда, подписал документы, и меня выпустили. Пешком метров 500 дошел до российской границы».
Нашего коллегу задержали, когда он занес нож над «Киевским» тортом. Программа «Центральное телевидение», для которой записывал свой сюжет Немышев, выйдет в эфир НТВ в эту субботу в 19:00.
Вячеслав Немышев: «Мужчина (активист одной из украинских радикальных организаций — Прим.ред.) увидел, как мы работаем на Крещатике, стал звать полицию, кричать, что это российские журналисты. Меня доставили в участок, где я дал показания, после этого приехала служба безопасности (СБУ — Прим.ред.)».
Сейчас репортер в России, недалеко от границы с Украиной.
Вячеслав Немышев: «Ночью сотрудники СБУ привезли сюда, подписал документы, и меня выпустили. Пешком метров 500 дошел до российской границы».
Нашего коллегу задержали, когда он занес нож над «Киевским» тортом. Программа «Центральное телевидение», для которой записывал свой сюжет Немышев, выйдет в эфир НТВ в эту субботу в 19:00.
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