В пожаре на НПЗ в Нижегородской области погибли 4 человека

Власти Кстовского района Нижегородской области подтвердили гибель четырех человек в пожаре на НПЗ.
В результате пожара на НПЗ в Кстовском районе погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее стало известно о пятерых пропавших во время пожара.
В четверг во время ремонтных работ один из бензиновых резервуаров на территории НПЗ загорелся. Во время пожара прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил промышленной безопасности.
На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.
Ранее стало известно о пятерых пропавших во время пожара.
В четверг во время ремонтных работ один из бензиновых резервуаров на территории НПЗ загорелся. Во время пожара прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил промышленной безопасности.
На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.
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