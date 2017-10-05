Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    В пожаре на НПЗ в Нижегородской области погибли 4 человека

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    • Фото: Андрей Боков / youtube.com
    В пожаре на НПЗ в Нижегородской области погибли 4 человека

    В пожаре на НПЗ в Нижегородской области погибли 4 человека

    В пожаре на НПЗ в Нижегородской области погибли 4 человека
  • Фото: Андрей Боков / youtube.com

    • Власти Кстовского района Нижегородской области подтвердили гибель четырех человек в пожаре на НПЗ.

    В результате пожара на НПЗ в Кстовском районе погибли четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

    Ранее стало известно о пятерых пропавших во время пожара.

    смотретьПри взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек
    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек
    В четверг во время ремонтных работ один из бензиновых резервуаров на территории НПЗ загорелся. Во время пожара прогремел взрыв. По предварительным данным, это произошло из-за нарушения правил промышленной безопасности.

    На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.

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