При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек

Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.
Пары бензина вспыхнули во время ремонтных работ на одном из резервуаров на территории НПЗ в Кстовском районе. Во время пожара прогремел взрыв.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящий момент неизвестной остается судьба пяти работников.
Сейчас пожарные сражаются с огнем. На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящий момент неизвестной остается судьба пяти работников.
Сейчас пожарные сражаются с огнем. На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.
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