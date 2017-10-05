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    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек. Нижегородская область, взрывы, заводы и фабрики, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПри взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек

    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек

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    • Фото: Андрей Боков / youtube.com
    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек

    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек

    При взрыве на нижегородском НПЗ пропали пять человек
    • Фото: Андрей Боков / youtube.com

      • Взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области.

      Пары бензина вспыхнули во время ремонтных работ на одном из резервуаров на территории НПЗ в Кстовском районе. Во время пожара прогремел взрыв.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в настоящий момент неизвестной остается судьба пяти работников.

      Сейчас пожарные сражаются с огнем. На место направлены пожарные поезда, возгоранию присвоен четвертый номер сложности. В готовность приведена авиация.

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