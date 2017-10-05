Путин назвал очень знаковым событием визит короля Саудовской Аравии

В Кремле проходит встреча Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель зиза
аль-Сауда.
Лидеры двух стран под звуки торжественного марша вошли в Андреевский зал Кремля и обменялись рукопожатием. После официальной церемонии президент РФ и король Саудовской Аравии отправились в Зеленую гостиную для беседы.
Во время разговора Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит монарха «послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений», а также назвал приезд Сальмана бен Абдель зиза аль-Сауда в Россию «очень знаковым событием», передает ТАСС.
В свою очередь король Саудовской Аравии подчеркнул, что счастлив приехать в Россию, и выразил надежду на то, что встреча поспособствует развитию сотрудничества «на благо и пользу двух стран и народов».
Как сообщает РИА Новости, с российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак и министр обороны Сергей Шойгу. А Саудовскую Аравию представляют государственный министр Королевства Мусаед Аль-Айбан, глава МИД Адель Аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед Аль-Фалех. Главными темами переговоров станут положение дел на нефтяном рынке, ситуация на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в энергетике, строительстве и высоких технологиях.
Напомним, накануне, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Ожидается, что монарх пробудет в российской столице до 7 октября.
Во время разговора Владимир Путин выразил уверенность в том, что визит монарха «послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных отношений», а также назвал приезд Сальмана бен Абдель зиза аль-Сауда в Россию «очень знаковым событием», передает ТАСС.
В свою очередь король Саудовской Аравии подчеркнул, что счастлив приехать в Россию, и выразил надежду на то, что встреча поспособствует развитию сотрудничества «на благо и пользу двух стран и народов».
Как сообщает РИА Новости, с российской стороны во встрече принимают участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак и министр обороны Сергей Шойгу. А Саудовскую Аравию представляют государственный министр Королевства Мусаед Аль-Айбан, глава МИД Адель Аль-Джубейр, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед Аль-Фалех. Главными темами переговоров станут положение дел на нефтяном рынке, ситуация на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в энергетике, строительстве и высоких технологиях.
Напомним, накануне, 4 октября, король Саудовской Аравии впервые в истории двусторонних отношений прибыл в Москву. Ожидается, что монарх пробудет в российской столице до 7 октября.
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