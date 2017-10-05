Песков обозначил темы переговоров Путина с королем Саудовской Аравии

Сегодня Владимир Путин проведет переговоры с королем Саудовской Аравии. Накануне самолет монарха приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Это первый в истории визит саудовского короля в Россию. Высокого гостя встречал почетный караул Преображенского полка и представители российской стороны.
Ожидается, что Его Величество и Владимир Путин обсудят положение дел на нефтяном рынке, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в сферах энергетики, строительства и высоких технологий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Российско-саудовские контакты важны, потенциал широкий, политическая воля двух стран очевидна на углубление сотрудничества взаимодействия. Уже есть серьезные наработки. В последний раз в ноябре 2015 года Путин встречался с королем на полях G20 в Анталье. Очень хорошо идет работа по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), работают межправительственные органы. Сегодня об этом будет идти речь».
О серьезности намерений Саудовской Аравии говорит численность делегации. Сообщалось, что вместе с королем прилетели порядка тысячи человек, большую часть расселили в отелях около Кремля.
Ожидается, что Его Величество и Владимир Путин обсудят положение дел на нефтяном рынке, ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в сферах энергетики, строительства и высоких технологий.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Российско-саудовские контакты важны, потенциал широкий, политическая воля двух стран очевидна на углубление сотрудничества взаимодействия. Уже есть серьезные наработки. В последний раз в ноябре 2015 года Путин встречался с королем на полях G20 в Анталье. Очень хорошо идет работа по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), работают межправительственные органы. Сегодня об этом будет идти речь».
О серьезности намерений Саудовской Аравии говорит численность делегации. Сообщалось, что вместе с королем прилетели порядка тысячи человек, большую часть расселили в отелях около Кремля.
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