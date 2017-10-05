СБУ выдворила с Украины журналиста телеканала НТВ Немышева

Служба безопасности Украины выдворила в Российскую Федерацию сотрудника российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Ему запрещен въезд в страну сроком на три года.
В сообщении пресс-центра СБУ говорится, что журналист выдворен из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины. После проведения соответствующих процессуальных действий сегодня, 5 октября, в 4:00 утра Немышев принудительно возвращен в РФ на пункте пропуска «Сеньковка», передает «Интерфакс».
Напомним, накануне киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного в Киеве, украинским спецслужбам. Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета. В кадре Немышев разрезал «Киевский торт», во время допроса это стало поводом для шуток.
В полиции сообщили, что у журналиста обнаружили аккредитацию властей Донецкой народной республики, после чего патрульные вызвали сотрудников СБУ.
Это уже не первый случай задержания российских репортеров на Украине. В августе из Киева выдворили специального корреспондента Первого канала. Кроме того, на всей территории страны запрещена трансляция десятков российских телеканалов.
Напомним, накануне киевская полиция передала репортера НТВ Вячеслава Немышева, задержанного в Киеве, украинским спецслужбам. Известно, что полицейские подошли к журналисту, когда он работал над фрагментом нового сюжета. В кадре Немышев разрезал «Киевский торт», во время допроса это стало поводом для шуток.
В полиции сообщили, что у журналиста обнаружили аккредитацию властей Донецкой народной республики, после чего патрульные вызвали сотрудников СБУ.
Это уже не первый случай задержания российских репортеров на Украине. В августе из Киева выдворили специального корреспондента Первого канала. Кроме того, на всей территории страны запрещена трансляция десятков российских телеканалов.
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