Угрожающая тенденция: как США влияют на судебные процессы над россиянами

Греческий суд сегодня решил выдать США гражданина России, программиста Александра Винника. Адвокаты утверждают, что все это случилось
из-за мощного давления, которое оказали Штаты на греческое правосудие. Тем более, что этот приговор нарушает соглашение о правовой помощи, которое действует между Россией и Грецией. Ведь Москва тоже добивалась выдачи Винника, но судьи это почему-то не учли.
И это уже стало угрожающей тенденцией. Похожие процессы над россиянами проходили в разных странах, и везде суды, как под копирку, вставали на сторону США. Даже в делах, где вина подозреваемых не доказана.
Накануне, несмотря на требования Москвы, испанский суд постановил выдать США Петра Левашова, которого в Америке обвиняют в кибератаках во время президентской кампании. Сам он просил не отправлять его в Штаты, так как, по его словам, боится пыток.
О таких же угрозах с американской стороны заявил Станислав Лисов, которого месяц назад испанский суд тоже согласился экстрадировать в Америку.
О давлении спецслужб США рассказывал еще один российский программист, Евгений Никулин, который был арестован по запросу ФБР в Праге и сейчас ждет решения своей судьбы.
Сейчас в США уже идет процесс над россиянином Марком Вартаняном, которого задержала и выдала Норвегия. Еще один кибер-специалист Роман Селезнёв, сын депутата Госдумы, который три года назад был фактически похищен с Мальдив и вывезен в Америку, уже приговорен к 27 годам тюрьмы якобы за хищение и продажу номеров двух миллионов банковских карт.
Накануне, несмотря на требования Москвы, испанский суд постановил выдать США Петра Левашова, которого в Америке обвиняют в кибератаках во время президентской кампании. Сам он просил не отправлять его в Штаты, так как, по его словам, боится пыток.
О таких же угрозах с американской стороны заявил Станислав Лисов, которого месяц назад испанский суд тоже согласился экстрадировать в Америку.
О давлении спецслужб США рассказывал еще один российский программист, Евгений Никулин, который был арестован по запросу ФБР в Праге и сейчас ждет решения своей судьбы.
Сейчас в США уже идет процесс над россиянином Марком Вартаняном, которого задержала и выдала Норвегия. Еще один кибер-специалист Роман Селезнёв, сын депутата Госдумы, который три года назад был фактически похищен с Мальдив и вывезен в Америку, уже приговорен к 27 годам тюрьмы якобы за хищение и продажу номеров двух миллионов банковских карт.
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