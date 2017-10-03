Власти Испании решили экстрадировать в США подозреваемого в хакерстве россиянина

Национальный суд Испании вынес решение по запросу американских властей об экстрадиции россиянина Петра Левашова.
Испанские власти согласились выдать США российского программиста Петра Левашова, которого американские правоохранители подозревают в хакерстве. Это решение национального суда Испании может быть обжаловано в течение трех дней, передает «Интерфакс».
Экстрадиции Левашова добиваются не только США, но и Россия. По словам его адвоката Маргариты Репиной, он не признает обвинения американских властей в хакерстве. Задержанный просит не выдавать его Соединенным Штатам, опасаясь, что там ему грозят пытки.
Пётр Левашов был задержан в апреле в Барселоне по запросу американской стороны. Российский программист находился в Испании на отдыхе с семьей. По версии американских правоохранителей, он создал сеть из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.
Экстрадиции Левашова добиваются не только США, но и Россия. По словам его адвоката Маргариты Репиной, он не признает обвинения американских властей в хакерстве. Задержанный просит не выдавать его Соединенным Штатам, опасаясь, что там ему грозят пытки.
Пётр Левашов был задержан в апреле в Барселоне по запросу американской стороны. Российский программист находился в Испании на отдыхе с семьей. По версии американских правоохранителей, он создал сеть из десятков тысяч зараженных вирусом компьютеров для незаконного сбора данных и установки программ-вымогателей.
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