Осужденный в США россиянин Селезнёв признался в новых преступлениях

Гражданин России Роман Селезнёв, осужденный в США на 27 лет заключения за кибермошенничество, признался в новых преступлениях. Речь идет о сговоре с целью хакерской атаки на процессинговую компанию RBS Worldpay в 2008 году.
Селезнёв признал свою роль в данном эпизоде. Он отвечал за обналичивание свыше 2,1 миллиона долларов, полученных со взломанных кредитных карт.
Признание Селезнева последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы штата Джорджия, передает РИА Новости.
Роман Селезнёв в апреле 2016 года был приговорен к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным делам в США. По версии обвинения, россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов.
Дело Селезнёва вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Он был вывезен американскими спецагентами с Мальдивских островов в США. Его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
Признание Селезнева последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы штата Джорджия, передает РИА Новости.
Роман Селезнёв в апреле 2016 года был приговорен к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным делам в США. По версии обвинения, россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов.
Дело Селезнёва вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Он был вывезен американскими спецагентами с Мальдивских островов в США. Его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.
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