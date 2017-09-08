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  • 08.09, 23:43

    Осужденный в США россиянин Селезнёв признался в новых преступлениях

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    Осужденный в США россиянин Селезнёв признался в новых преступлениях

    Осужденный в США россиянин Селезнёв признался в новых преступлениях

    Гражданин России Роман Селезнёв, осужденный в США на 27 лет заключения за кибермошенничество, признался в новых преступлениях. Речь идет о сговоре с целью хакерской атаки на процессинговую компанию RBS Worldpay в 2008 году.

    Селезнёв признал свою роль в данном эпизоде. Он отвечал за обналичивание свыше 2,1 миллиона долларов, полученных со взломанных кредитных карт.

    Признание Селезнева последовало в рамках расследования, которое ведут правоохранительные органы штата Джорджия, передает РИА Новости.

    Роман Селезнёв в апреле 2016 года был приговорен к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным делам в США. По версии обвинения, россиянин нанес ущерб на 170 миллионов долларов.

    Дело Селезнёва вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Он был вывезен американскими спецагентами с Мальдивских островов в США. Его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнёв, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

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