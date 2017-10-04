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    Минсельхоз назвал условия поставок турецких помидоров в Россию

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    Минсельхоз назвал условия поставок турецких помидоров в Россию

    Минсельхоз назвал условия поставок турецких помидоров в Россию

    Россия готова открыть свой рынок для турецких помидоров только в межсезонье и только для небольших партий. Соответствующие предложения по возможному восстановлению поставок томатов из Турции Минсельхоз направил в правительство РФ.

    Вице-премьер Аркадий Дворкович в кулуарах Российской энергетической недели пояснил, что Минсельхоз предлагает допустить на российский рынок не более 50 тысяч тонн турецких томатов после окончания сезона в РФ.

    Аркадий Дворкович: «Предложение Минсельхоза — до 50 тысяч тонн. Период — самое раннее конец этого года — начало следующего, когда у нас не сезон».

    Поставки турецких помидоров, а также еще целого перечня сельскохозяйственной продукции в Россию были запрещены с 1 января 2016 года после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохраняется.

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