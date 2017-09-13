Минсельхоз: турецкие помидоры не вернутся в Россию раньше зимы

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что поставки турецких томатов на российские рынки могут возобновиться не раньше зимы.
Ткачев отметил, что Россия в первую очередь заботится о своем товаропроизводителе, поэтому если турецкие томаты и вернутся на рынок, то в период межсезонья, когда в стране нет собственного урожая.
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства: «Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов».
Ранее сообщалось, что газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей отраслевого объединения, сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхоз рассматривают возможность с октября начать поставки турецких томатов в экспериментальном формате.
Добавим, что на завтра запланировано первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. Участники планируют обсудить весь спектр вопросов, в том числе томаты, сообщает РИА Новости.
Александр Ткачев, министр сельского хозяйства: «Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов».
Ранее сообщалось, что газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей отраслевого объединения, сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхоз рассматривают возможность с октября начать поставки турецких томатов в экспериментальном формате.
Добавим, что на завтра запланировано первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. Участники планируют обсудить весь спектр вопросов, в том числе томаты, сообщает РИА Новости.
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