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  • 13.09, 18:54

    Минсельхоз: турецкие помидоры не вернутся в Россию раньше зимы

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    Минсельхоз: турецкие помидоры не вернутся в Россию раньше зимы

    Минсельхоз: турецкие помидоры не вернутся в Россию раньше зимы

    Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что поставки турецких томатов на российские рынки могут возобновиться не раньше зимы.

    Ткачев отметил, что Россия в первую очередь заботится о своем товаропроизводителе, поэтому если турецкие томаты и вернутся на рынок, то в период межсезонья, когда в стране нет собственного урожая.

    Александр Ткачев, министр сельского хозяйства: «Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов».

    Ранее сообщалось, что газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей отраслевого объединения, сообщала, что Россельхознадзор и Минсельхоз рассматривают возможность с октября начать поставки турецких томатов в экспериментальном формате.

    Добавим, что на завтра запланировано первое заседание российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. Участники планируют обсудить весь спектр вопросов, в том числе томаты, сообщает РИА Новости.

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