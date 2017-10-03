Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем. Ставропольский край, дети и подростки, отравление, расследование, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

    Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

    комментировать
    Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

    Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

    Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

      Двое детей, отравившихся химикатами в поселке Тихом под Ставрополем, остаются в реанимации, троих несовершеннолетних спасти не удалось. По последним данным, врачи детской больницы в Москве наладили связь с региональными медиками и будут принимать непосредственное участие в лечении.

      Стали известны подробности страшного происшествия. Оказалось, что бабушка детей купила промышленное средство для борьбы с грызунами. Подобные используют на крупных предприятиях, а женщина разбросала его по дому.

      Через несколько дней к ней привезли внуков и правнуков. Старшие делали уроки, младшие — смотрели мультфильмы, и вдруг все стали жаловаться на недомогание. Скорую вызвали не сразу, а только наутро, когда состояние ухудшилось. Двухлетняя малышка умерла в своей постели. Еще двое детей пяти и семи лет скончались в больнице.

      Самой пенсионерке помощь медиков не понадобилась. При этом что в доме, отравленном парами химикатов, она находилась дольше всех. О случившемся она рассказывает так, будто ее это не касается. Создается впечатление, что 78-летняя женщина так и не осознала, что в ее семье случилась трагедия.

      Соседи уверены, что на эту семью давно должны были обратить внимание органы опеки. Говорят, что пожилой Анне Ивановне часто оставляли детей, она воспитала несколько поколений. Но справляться с этими обязанностями было все сложнее. Во-первых, внуков и правнуков стало больше. Во-вторых, раньше они проводили у бабушки только выходные, а в последний год их стали приводить на несколько дней, а то и недель. Добавляло проблем хозяйство — пенсионерка, что называется, закрутилась. Она приняла недомогание малышей за проявление ОРЗ, потому не спешила вызывать медиков.

      Следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки по статье «Причинение смерти по неосторожности». Параллельно специалисты проверят состав отравляющих таблеток. Возможно, была нарушена дозировка.

      Тем временем в больнице остаются еще двое детей — 11 и 16 лет. Их состояние все еще тяжелое. Известно, что ставропольских врачей сейчас консультируют столичные медики из Филатовской детской больницы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru