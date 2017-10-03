Стали известны подробности отравления детей крысиным ядом под Ставрополем

Двое детей, отравившихся химикатами в поселке Тихом под Ставрополем, остаются в реанимации, троих несовершеннолетних спасти не удалось. По последним данным, врачи детской больницы в Москве наладили связь с региональными медиками и будут принимать непосредственное участие в лечении.
Стали известны подробности страшного происшествия. Оказалось, что бабушка детей купила промышленное средство для борьбы с грызунами. Подобные используют на крупных предприятиях, а женщина разбросала его по дому.
Через несколько дней к ней привезли внуков и правнуков. Старшие делали уроки, младшие — смотрели мультфильмы, и вдруг все стали жаловаться на недомогание. Скорую вызвали не сразу, а только наутро, когда состояние ухудшилось. Двухлетняя малышка умерла в своей постели. Еще двое детей пяти и семи лет скончались в больнице.
Самой пенсионерке помощь медиков не понадобилась. При этом что в доме, отравленном парами химикатов, она находилась дольше всех. О случившемся она рассказывает так, будто ее это не касается. Создается впечатление, что 78-летняя женщина так и не осознала, что в ее семье случилась трагедия.
Соседи уверены, что на эту семью давно должны были обратить внимание органы опеки. Говорят, что пожилой Анне Ивановне часто оставляли детей, она воспитала несколько поколений. Но справляться с этими обязанностями было все сложнее. Во-первых, внуков и правнуков стало больше. Во-вторых, раньше они проводили у бабушки только выходные, а в последний год их стали приводить на несколько дней, а то и недель. Добавляло проблем хозяйство — пенсионерка, что называется, закрутилась. Она приняла недомогание малышей за проявление ОРЗ, потому не спешила вызывать медиков.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки по статье «Причинение смерти по неосторожности». Параллельно специалисты проверят состав отравляющих таблеток. Возможно, была нарушена дозировка.
Тем временем в больнице остаются еще двое детей — 11 и 16 лет. Их состояние все еще тяжелое. Известно, что ставропольских врачей сейчас консультируют столичные медики из Филатовской детской больницы.
Через несколько дней к ней привезли внуков и правнуков. Старшие делали уроки, младшие — смотрели мультфильмы, и вдруг все стали жаловаться на недомогание. Скорую вызвали не сразу, а только наутро, когда состояние ухудшилось. Двухлетняя малышка умерла в своей постели. Еще двое детей пяти и семи лет скончались в больнице.
Самой пенсионерке помощь медиков не понадобилась. При этом что в доме, отравленном парами химикатов, она находилась дольше всех. О случившемся она рассказывает так, будто ее это не касается. Создается впечатление, что 78-летняя женщина так и не осознала, что в ее семье случилась трагедия.
Соседи уверены, что на эту семью давно должны были обратить внимание органы опеки. Говорят, что пожилой Анне Ивановне часто оставляли детей, она воспитала несколько поколений. Но справляться с этими обязанностями было все сложнее. Во-первых, внуков и правнуков стало больше. Во-вторых, раньше они проводили у бабушки только выходные, а в последний год их стали приводить на несколько дней, а то и недель. Добавляло проблем хозяйство — пенсионерка, что называется, закрутилась. Она приняла недомогание малышей за проявление ОРЗ, потому не спешила вызывать медиков.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении пенсионерки по статье «Причинение смерти по неосторожности». Параллельно специалисты проверят состав отравляющих таблеток. Возможно, была нарушена дозировка.
Тем временем в больнице остаются еще двое детей — 11 и 16 лет. Их состояние все еще тяжелое. Известно, что ставропольских врачей сейчас консультируют столичные медики из Филатовской детской больницы.
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