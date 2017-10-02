Иппон — чистая победа
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Иппон — чистая победа

    Количество скончавшихся от крысиного яда детей на Ставрополье выросло до трех

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    Количество скончавшихся от крысиного яда детей на Ставрополье выросло до трех

    Количество скончавшихся от крысиного яда детей на Ставрополье выросло до трех

    Еще двое детей скончались от отравления крысиным ядом, которым травили грызунов в доме на Ставрополье.

    ЧП произошло 30 сентября в поселке Тихий Будённовского района. 78-летняя женщина для уничтожения грызунов разложила в своем доме химическое вещество промышленного производства.

    Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «К прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами, выделяемыми препаратом».

    По информации СУ СК по Ставропольскому краю, «двухлетняя девочка скончалась на месте 30 сентября, еще двое детей скончались в больнице и двое находятся на лечении».

    Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначен ряд судебных экспертиз.

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