Количество скончавшихся от крысиного яда детей на Ставрополье выросло до трех

Еще двое детей скончались от отравления крысиным ядом, которым травили грызунов в доме на Ставрополье.
ЧП произошло 30 сентября в поселке Тихий Будённовского района. 78-летняя женщина для уничтожения грызунов разложила в своем доме химическое вещество промышленного производства.
Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «К прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами, выделяемыми препаратом».
По информации СУ СК по Ставропольскому краю, «двухлетняя девочка скончалась на месте 30 сентября, еще двое детей скончались в больнице и двое находятся на лечении».
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначен ряд судебных экспертиз.
Из сообщения СУ СК по Ставропольскому краю: «К прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились образовавшимися парами, выделяемыми препаратом».
По информации СУ СК по Ставропольскому краю, «двухлетняя девочка скончалась на месте 30 сентября, еще двое детей скончались в больнице и двое находятся на лечении».
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначен ряд судебных экспертиз.
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