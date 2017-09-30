На Ставрополье пятеро детей отравились крысиным ядом

Один ребенок погиб и четверо были госпитализированы после отравления парами средства против грызунов.
Управление СК по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по факту отравления пятерых детей средством для уничтожения грызунов. Четверо пострадавших детей были госпитализированы, одна двухлетняя девочка скончалась.
Инцидент произошел в поселке Тихом Буденновского района. По данным следствия, дети были в гостях у своей прабабушки, которая за несколько дней до их прихода разложила в доме крысиный яд. Дети отравились парами от препарата. Врачи боролись за жизнь девочки три дня, но в субботу она скончалась. Двое детей до сих пор в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи, предстоит ряд экспертиз.
Инцидент произошел в поселке Тихом Буденновского района. По данным следствия, дети были в гостях у своей прабабушки, которая за несколько дней до их прихода разложила в доме крысиный яд. Дети отравились парами от препарата. Врачи боролись за жизнь девочки три дня, но в субботу она скончалась. Двое детей до сих пор в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи, предстоит ряд экспертиз.
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