К зданию посольства США в Москве несут цветы

Москвичи выражают солидарность с американским народом после трагедии в
Лас-Вегасе.
Люди несут цветы к зданию посольства США на Новинском бульваре, где появился стихийный мемориал. Данных о россиянах, погибших или пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, пока нет. Об этом сообщили в генконсульстве нашей страны в Сиэтле.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США.
Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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