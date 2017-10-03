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    К зданию посольства США в Москве несут цветы. США, стрельба, убийства и покушения, цветы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК зданию посольства США в Москве несут цветы

    К зданию посольства США в Москве несут цветы

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    К зданию посольства США в Москве несут цветы

    К зданию посольства США в Москве несут цветы

    К зданию посольства США в Москве несут цветы

      Москвичи выражают солидарность с американским народом после трагедии в Лас-Вегасе.

      Люди несут цветы к зданию посольства США на Новинском бульваре, где появился стихийный мемориал. Данных о россиянах, погибших или пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, пока нет. Об этом сообщили в генконсульстве нашей страны в Сиэтле.

      Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай массового расстрела в США.

      Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.

      Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017

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