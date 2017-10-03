Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в США россиянах пока нет

В генеральное консульство РФ в Сиэтле к настоящему времени не поступали данные о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в
Лас-Вегасе.
Как сообщил «Интерфаксу» консул-советник Айсин Халит, «по сведениям, которыми располагает генеральное консульство России в Сиэтле, сообщений о пострадавших российских гражданах пока нет».
Ранее генконсульство России в Сиэтле открыло горячую линию в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 59 человек.
Генконсульство РФ: «В связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе генеральным консульством РФ в Сиэтле открыта горячая линия +12064955750. В случае, если вы пострадали или имеете информацию о пострадавших россиянах, просьба незамедлительно связаться с консульством».
Между тем в посольстве РФ в Вашингтоне был приспущен флаг «в знак памяти о погибших в этом бессмысленном акте насилия в Лас-Вегасе». Ранее посольство РФ в Вашингтоне запросило у властей США данные о том, если россияне среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции. В результате происшествия, по последним данным, погибли 59 человек, более 520 пострадали. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
Ранее генконсульство России в Сиэтле открыло горячую линию в связи со стрельбой в Лас-Вегасе, в результате которой погибли 59 человек.
В связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе Генеральным консульством России в Сиэтле @GK_Seattle открыта горячая линия@MID_travel pic.twitter.com/Jv8OhIrMdi— Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 2 октября 2017 г.
Генконсульство РФ: «В связи с трагическими событиями в Лас-Вегасе генеральным консульством РФ в Сиэтле открыта горячая линия +12064955750. В случае, если вы пострадали или имеете информацию о пострадавших россиянах, просьба незамедлительно связаться с консульством».
Между тем в посольстве РФ в Вашингтоне был приспущен флаг «в знак памяти о погибших в этом бессмысленном акте насилия в Лас-Вегасе». Ранее посольство РФ в Вашингтоне запросило у властей США данные о том, если россияне среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.
О происшествии в Лас-ВегасеОпубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 2 октября 2017 г.
На данный момент сведениями о пострадавших в стрельбе в Лас-Вегасе российских гражданах не …
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции. В результате происшествия, по последним данным, погибли 59 человек, более 520 пострадали. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.
Расстрел толпы на концерте в Лас-Вегасе: десятки погибших, более сотни ранены.Posted by НТВ on Monday, 2 October 2017
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