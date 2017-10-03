Голубь мира или ястреб войны: чего ждать от нового посла США в РФ

О возможности нового витка дипломатического скандала между Россией и США многих заставили подумать сообщения из российского МИД. Дипломаты заявили о захвате здания генконсульства в
Сан-Франциско. Сообщается, что там были взломаны входные двери, а внутри устроен тотальный обыск. В МИД это назвали грубейшим нарушением международного права и напомнили о праве на ответ.
Пока в российском МИД говорят о безусловном праве на ответ, не уточняя, каким он будет. Однако комментарии, которые приходили со Смоленской площади, выдержаны в весьма резком тоне, и это логичное негодование. Судя по опубликованному видео, под прикрытием полиции рабочие спилили замок на воротах. На другом ролике видно, что по территории генконсульства ходят какие-то люди в штатском.
В МИД РФ подчеркнули, что агенты американских спецслужб вошли внутрь здания консульства, провели там обыск. При этом американские силовики контролируют не только административную, но и жилую часть здания.
Позитива в отношения двух стран ситуация не добавляет. Между тем накануне в Москву прилетел новый посол США в России Джон Хантсман. Его миссия началась с фотографии в Twitter — дипломат с супругой в американском посольстве в Москве. Новый посол приехал не только в момент, кажется, наихудший для отношений двух стран. У дипломата еще и репутация «ястреба». Он яростно критиковал Обаму и Клинтон за «перезагрузку», считал, что прежняя администрация недооценивала опасность и коварство Москвы. Каково же ему будет вести теперь здесь дела?
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО: «Ждать от него какой-то любви к России было бы наивно, просто бессмысленно. Не могут на поле, где посажены чертополохи, вырасти одуванчики, это данность».
Джона Хантсмана называют политическим тяжеловесом. Он начинал еще при Рейгане, а в биографии есть и губернаторство, и участие в президентской гонке, и дипломатический опыт. Деятельность Ханстмана оказалась вполне успешной. Дошло до того, что Трамп — тогда еще просто однопартиец — едва ли не обвинил посла в предательстве. Теперь, забыв все споры, Трамп послал его в Москву.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»: «Он должен будет слушать указания Госдепа, он должен будет реагировать на сигналы из Белого дома. В то же время есть некий шанс, что посол, если не произведет революцию в наших отношениях, попробует произвести их тонкую настройку».
Хантсман между тем не только критиковал Россию. Он подчеркивал ее роль в решении многих международных проблем и призывал к диалогу с Москвой. Теперь вести этот диалог его прямая обязанность.
В МИД РФ подчеркнули, что агенты американских спецслужб вошли внутрь здания консульства, провели там обыск. При этом американские силовики контролируют не только административную, но и жилую часть здания.
Позитива в отношения двух стран ситуация не добавляет. Между тем накануне в Москву прилетел новый посол США в России Джон Хантсман. Его миссия началась с фотографии в Twitter — дипломат с супругой в американском посольстве в Москве. Новый посол приехал не только в момент, кажется, наихудший для отношений двух стран. У дипломата еще и репутация «ястреба». Он яростно критиковал Обаму и Клинтон за «перезагрузку», считал, что прежняя администрация недооценивала опасность и коварство Москвы. Каково же ему будет вести теперь здесь дела?
Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО: «Ждать от него какой-то любви к России было бы наивно, просто бессмысленно. Не могут на поле, где посажены чертополохи, вырасти одуванчики, это данность».
Джона Хантсмана называют политическим тяжеловесом. Он начинал еще при Рейгане, а в биографии есть и губернаторство, и участие в президентской гонке, и дипломатический опыт. Деятельность Ханстмана оказалась вполне успешной. Дошло до того, что Трамп — тогда еще просто однопартиец — едва ли не обвинил посла в предательстве. Теперь, забыв все споры, Трамп послал его в Москву.
Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ»: «Он должен будет слушать указания Госдепа, он должен будет реагировать на сигналы из Белого дома. В то же время есть некий шанс, что посол, если не произведет революцию в наших отношениях, попробует произвести их тонкую настройку».
Хантсман между тем не только критиковал Россию. Он подчеркивал ее роль в решении многих международных проблем и призывал к диалогу с Москвой. Теперь вести этот диалог его прямая обязанность.
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