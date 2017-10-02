В Еврокомиссии объяснили отличие ситуаций с Косово и Каталонией

В Европе крайне сдержанно комментируют итоги каталонского референдума. В общих чертах реакция сводится к тому, что происходящее в автономии — это, скорее, внутреннее дело Испании, и лезть туда не надо. Но вот с чем многие не согласны, так это с методами, которые власти королевства использовали для подавления сепаратистских настроений. Уличное насилие единодушно осудили все страны Евросоюза.
Из всех европейских стран жесткая реакция на действия испанских властей в Каталонии прозвучала только в Бельгии. Министр внутренних дел королевства Ян Ямбон и вовсе заявил, что Евросоюз должен призвать Мадрид к ответу за насилие. Ну, реакция бельгийцев понятна. Здесь есть своя Фландрия, которая давно мечтает отделиться от Брюсселя, и никакой сепаратизм в Европе бельгийским властям не нужен.
Остальная Европа дипломатично молчит, явно не понимая, что делать в подобной ситуации? Что важнее — европейские ценности или свобода выбора? В этой связи сегодня все ждали официального заявления Евросоюза. Между Мадридом и Барселоной здесь выбирают Мадрид.
Маргаритис Схинас, официальный представитель Еврокомиссии: «В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз. Мы призываем все стороны перейти от конфронтации к диалогу. Мы доверяем премьер-министру Испании Мариано Рахою, что он разрешит этот кризис».
Но журналистов этот ответ не устроил. Посыпались дополнительные вопросы, например о том, почему в свое время Косово было признано независимым, а теперь каталонцам в таком праве отказывают. Ответ Схинаса был коротким и потрясающим: вся проблема, оказывается, в том, что Испания — член Евросоюза, а Сербия — нет. Без ответа остался вопрос и о якобы вмешательстве в ситуацию с каталонским референдумом со стороны России.
Проблема в другом: если Каталония все же объявит о своей независимости, то это не будет означать автоматического вхождения в ЕС. Вопрос об интеграции в Евросоюз решается консенсусом и совершенно очевидно, что в нынешней ситуации Испания просто заблокирует заявку Каталонии.
Остальная Европа дипломатично молчит, явно не понимая, что делать в подобной ситуации? Что важнее — европейские ценности или свобода выбора? В этой связи сегодня все ждали официального заявления Евросоюза. Между Мадридом и Барселоной здесь выбирают Мадрид.
Маргаритис Схинас, официальный представитель Еврокомиссии: «В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Мы также подтверждаем законную позицию Еврокомиссии: если бы референдум был проведен в соответствии с испанской конституцией, то покидающая территория покинула бы Евросоюз. Мы призываем все стороны перейти от конфронтации к диалогу. Мы доверяем премьер-министру Испании Мариано Рахою, что он разрешит этот кризис».
Но журналистов этот ответ не устроил. Посыпались дополнительные вопросы, например о том, почему в свое время Косово было признано независимым, а теперь каталонцам в таком праве отказывают. Ответ Схинаса был коротким и потрясающим: вся проблема, оказывается, в том, что Испания — член Евросоюза, а Сербия — нет. Без ответа остался вопрос и о якобы вмешательстве в ситуацию с каталонским референдумом со стороны России.
Проблема в другом: если Каталония все же объявит о своей независимости, то это не будет означать автоматического вхождения в ЕС. Вопрос об интеграции в Евросоюз решается консенсусом и совершенно очевидно, что в нынешней ситуации Испания просто заблокирует заявку Каталонии.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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