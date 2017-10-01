Каталония объявила о намерении вступить в ЕС после референдума

Власти Каталонии заявили, что, если по итогам референдума регион станет независимым, он должен войти в состав ЕС.
Каталонцы продолжают гнуть свою линию. Испания по доброй воле регион не отпустит, уверены многие. Но власти Каталонии уверены в грядущей независимости региона и намерены остаться в Евросоюзе — в качестве отдельной страны.
Монсеррат Дабан, секретарь Национальной Ассамблеи Каталонии: «Демократия и свобода — базовые ценности ЕС. Так что для нас кажется вполне логичным, что мы останемся частью Евросоюза. Европа создана для народов, а мы — народ независимой Каталонии. Мы думаем, что у нас получится сесть за стол переговоров с комиссией Евросоюза, с правительством Испании, чтобы договориться о нашем членстве в ЕС. Мы и географически, и политически, и экономически — уже в Европе».
Для принятия в ЕС необходимо согласие всех стран-участниц. Испания вправе наложить вето, если все прочие попытки удержать Каталонию провалятся. Полиция уже разгоняет голосующих, блокирует участки. Появилась информация о более чем 330 пострадавших. Власти Испании не оставляют попыток закрыть кочующие сайты сепаратистов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж даже назвал это первой мировой интернет-войной: войной репостов и твитов.
По данным соцопросов, противников и сторонников независимости Каталонии примерно поровну. Победит тот, кто проявит активность. Нижнего порога явки нет, судьба региона решается простым большинством голосов. Наспех напечатанные бюллетени от подделок не защищены, на участках не будет авторитетных международных наблюдателей. По мнению испанских властей, этот референдум был незаконным с самого начала.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
Монсеррат Дабан, секретарь Национальной Ассамблеи Каталонии: «Демократия и свобода — базовые ценности ЕС. Так что для нас кажется вполне логичным, что мы останемся частью Евросоюза. Европа создана для народов, а мы — народ независимой Каталонии. Мы думаем, что у нас получится сесть за стол переговоров с комиссией Евросоюза, с правительством Испании, чтобы договориться о нашем членстве в ЕС. Мы и географически, и политически, и экономически — уже в Европе».
Для принятия в ЕС необходимо согласие всех стран-участниц. Испания вправе наложить вето, если все прочие попытки удержать Каталонию провалятся. Полиция уже разгоняет голосующих, блокирует участки. Появилась информация о более чем 330 пострадавших. Власти Испании не оставляют попыток закрыть кочующие сайты сепаратистов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж даже назвал это первой мировой интернет-войной: войной репостов и твитов.
По данным соцопросов, противников и сторонников независимости Каталонии примерно поровну. Победит тот, кто проявит активность. Нижнего порога явки нет, судьба региона решается простым большинством голосов. Наспех напечатанные бюллетени от подделок не защищены, на участках не будет авторитетных международных наблюдателей. По мнению испанских властей, этот референдум был незаконным с самого начала.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
В Каталонии началось настоящее кровопролитие. Полиция избивает людей, пришедших голосовать на референдуме за независимость. А также использует против них резиновые пули и шумовые гранаты.Опубликовано НТВ 1 октября 2017 г.
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