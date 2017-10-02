В скандальном тренинг-центре «Зеора» применяли психотерапию к здоровым людям

В Петербурге организаторы модных тренингов личностного роста ведут беседы со следователями, но не в качестве менторов, а в качестве подозреваемых. По данным СК, они применяли к клиентам запрещенные методы психологического воздействия. Подозрения появились после того, как одна из посетительниц курсов попала под поезд: в полиции считают, что женщина покончила с собой.
В рамках дела по статье «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», задержаны супруги Маркеловы, возглавлявшие тренинговую организацию «Зеора».
На своем сайте компания «Зеора» обещает сделать человека, богатым, знаменитым и влиятельным. На самом деле это фактически франшиза американских психологических технологий. За большие деньги человеку внушают, что он уже богат, знаменит и влиятелен, просто другие этого принципиально не хотят видеть. Ничего нового в этих технологиях нет — с середины прошлого века они используются при лечении неврозов. Проблема в том, что в данном случае процедура применяется к здоровым людям.
Если здоровому человеку дать сильнодействующее лекарство, он здоровее не станет. И в данном случае уместна аналогия с наркоманией. Человеку внушают, что он уже чего-то достиг, и, по словам тех, кто посещал тренинги в «Зеоре», от этого тренируемый испытывает обманчивый душевный подъем.
В поле зрения правоохранителей центр «Зеора» попал три года назад, когда под поезд бросилась 30-летняя Оксана Дмитровская, которая посещала в центре курсы личностного роста. Родные убеждены, что именно тренинги привели к трагедии.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
На своем сайте компания «Зеора» обещает сделать человека, богатым, знаменитым и влиятельным. На самом деле это фактически франшиза американских психологических технологий. За большие деньги человеку внушают, что он уже богат, знаменит и влиятелен, просто другие этого принципиально не хотят видеть. Ничего нового в этих технологиях нет — с середины прошлого века они используются при лечении неврозов. Проблема в том, что в данном случае процедура применяется к здоровым людям.
Если здоровому человеку дать сильнодействующее лекарство, он здоровее не станет. И в данном случае уместна аналогия с наркоманией. Человеку внушают, что он уже чего-то достиг, и, по словам тех, кто посещал тренинги в «Зеоре», от этого тренируемый испытывает обманчивый душевный подъем.
В поле зрения правоохранителей центр «Зеора» попал три года назад, когда под поезд бросилась 30-летняя Оксана Дмитровская, которая посещала в центре курсы личностного роста. Родные убеждены, что именно тренинги привели к трагедии.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ильи Федосова.
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