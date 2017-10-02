Секта или курсы: клиенты «Зеоры» рассказали об оскандалившемся психологическом центре

Во Фрунзенском районном суде избирают меру пресечения создателям тренингового центра «Зеора». Супругов Маркеловых подозревают в психологическом воздействии на клиентов.
По мнению следователей, слушатели попадали под серьезный психологический прессинг. Возбуждено уголовное дело по статье «„Создание некоммерческой организации“, посягающей на личность и права граждан».
Минимальное наказание по этой статье — штраф. Возможен и уголовный срок. Всё в зависимости о того, сколько пострадавших. Сейчас это выясняют следователи.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на эту организацию правоохранители обратили внимание еще три года назад. Тогда по странному стечению обстоятельств бросилась под поезд молодая женщина — клиентка «Зеоры» Оксана Дмитровская. Она хотела помочь мужу открыть собственный ресторан и отправилась за личностным ростом.
На первых ступенях обучения всё было в порядке. Но потом родственники увидели резко изменившееся поведение женщины. Она перестала заниматься сыном, круглыми сутками пропадала на курсах, занимала крупные суммы на обучение. Почему она в итоге подошла к краю железнодорожной платформы, Денис уже после гибели жены узнал из личного дневника Оксаны.
Денис Дмитровский, вдовец Оксаны Дмитровской: «В дневнике было записано: „Страшно, очень страшно, хаос в голове“. То есть занятия ее привели к какому-то нервному истощению».
В 2014-м дело возбуждать не стали, потому что самоубийство не связали с деятельностью организации. На сайте «Зеоры» обратившемуся обещают, наоборот, скорую помощь в семейных отношениях и в делах всего за несколько недель. И люди на многочисленных видеозаписях вполне радостно танцуют в центре города в пижамах.
Алёна Фьюжин — одна из тех, кто обращалась за помощью к Виктору Маркелову и кому методики якобы круто изменили жизнь в лучшую сторону.
Алёна Фьюжин, участница тренинга В. Маркелова: «Если бы я не проходила тренинг, то рассталась бы с мужем. Когда у нас первые трения начались, я уже оттренировала свои бытийные качества. Я смогла с мужем поговорить, а не расстаться».
Но дыма без огня не бывает. Уверены в этом и психологи. Говорят, по многим признакам это секта, в которой зарабатывают деньги и не стремятся помочь обратившемуся. В ход обычно идет нейролингвистическое программирование и нередко гипноз. В «Зеоре» убеждали клиентов, что во всех проблемах виноваты окружающие, в том числе и близкие.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Минимальное наказание по этой статье — штраф. Возможен и уголовный срок. Всё в зависимости о того, сколько пострадавших. Сейчас это выясняют следователи.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на эту организацию правоохранители обратили внимание еще три года назад. Тогда по странному стечению обстоятельств бросилась под поезд молодая женщина — клиентка «Зеоры» Оксана Дмитровская. Она хотела помочь мужу открыть собственный ресторан и отправилась за личностным ростом.
На первых ступенях обучения всё было в порядке. Но потом родственники увидели резко изменившееся поведение женщины. Она перестала заниматься сыном, круглыми сутками пропадала на курсах, занимала крупные суммы на обучение. Почему она в итоге подошла к краю железнодорожной платформы, Денис уже после гибели жены узнал из личного дневника Оксаны.
Денис Дмитровский, вдовец Оксаны Дмитровской: «В дневнике было записано: „Страшно, очень страшно, хаос в голове“. То есть занятия ее привели к какому-то нервному истощению».
В 2014-м дело возбуждать не стали, потому что самоубийство не связали с деятельностью организации. На сайте «Зеоры» обратившемуся обещают, наоборот, скорую помощь в семейных отношениях и в делах всего за несколько недель. И люди на многочисленных видеозаписях вполне радостно танцуют в центре города в пижамах.
Алёна Фьюжин — одна из тех, кто обращалась за помощью к Виктору Маркелову и кому методики якобы круто изменили жизнь в лучшую сторону.
Алёна Фьюжин, участница тренинга В. Маркелова: «Если бы я не проходила тренинг, то рассталась бы с мужем. Когда у нас первые трения начались, я уже оттренировала свои бытийные качества. Я смогла с мужем поговорить, а не расстаться».
Но дыма без огня не бывает. Уверены в этом и психологи. Говорят, по многим признакам это секта, в которой зарабатывают деньги и не стремятся помочь обратившемуся. В ход обычно идет нейролингвистическое программирование и нередко гипноз. В «Зеоре» убеждали клиентов, что во всех проблемах виноваты окружающие, в том числе и близкие.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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