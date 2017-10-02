Петербургские следователи добиваются ареста организаторов сводящих с ума тренингов

В
Санкт-Петербурге решается вопрос об аресте организаторов опасных психологических тренингов. Эксперты полагают, что слушателей на занятиях в прямом смысле сводили с ума.
Руководители скандальной организации «Зеора» — Виктор и Ольга Маркеловы — говорят, что проводят тренинги личностного роста. Эксперты придерживаются другого мнения. Они убеждены в том, что сообщество — секта, и главная цель организаторов — выманить побольше денег у тех, кто уверовал в учение.
Против Маркеловых заведено уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Задержали супругов в момент очередного тренинга, на котором присутствовали около 300 человек. Все заплатили немалые деньги за курс обучения, как прийти к успеху в бизнесе и в личной жизни. По факту слушателей превращали в покорных адептов, готовых долгое время опустошать кошельки в ожидании невероятного богатства.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу: «Согласно заключению экспертов, в тренингах, проводимых в данной организации, присутствуют признаки психологического воздействия на человека, способные причинить вред здоровью».
После обысков в учебных классах оперативники осмотрели квартиру Маркеловых. Кухня оказалась завалена различными печатными пособиями. В брошюрах предлагалась некая методика по раскрепощению. Занятия планировались таким образом, что новички не замечали ничего подозрительного. Наоборот, людей воодушевляли, заставляли поверить в себя, а потом уверяли — удержать успех можно, только посещая уроки.
Психологи не удивлены тем, что посетители, которым уже не хватало денег на оплату курсов, впадали в депрессию. Людям в таком состоянии могло показаться, что жизнь на этом закончилась. Известны случаи, когда ученики «Зеоры» не только отдалялись от семьи и друзей, но и пытались свести счеты с жизнью.
Организация существовала более 10 лет. Подобные тренинги проводились не только в Петербурге, но и в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде и Саратове. Следователи настаивают на аресте Маркеловых.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Против Маркеловых заведено уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Задержали супругов в момент очередного тренинга, на котором присутствовали около 300 человек. Все заплатили немалые деньги за курс обучения, как прийти к успеху в бизнесе и в личной жизни. По факту слушателей превращали в покорных адептов, готовых долгое время опустошать кошельки в ожидании невероятного богатства.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу: «Согласно заключению экспертов, в тренингах, проводимых в данной организации, присутствуют признаки психологического воздействия на человека, способные причинить вред здоровью».
После обысков в учебных классах оперативники осмотрели квартиру Маркеловых. Кухня оказалась завалена различными печатными пособиями. В брошюрах предлагалась некая методика по раскрепощению. Занятия планировались таким образом, что новички не замечали ничего подозрительного. Наоборот, людей воодушевляли, заставляли поверить в себя, а потом уверяли — удержать успех можно, только посещая уроки.
Психологи не удивлены тем, что посетители, которым уже не хватало денег на оплату курсов, впадали в депрессию. Людям в таком состоянии могло показаться, что жизнь на этом закончилась. Известны случаи, когда ученики «Зеоры» не только отдалялись от семьи и друзей, но и пытались свести счеты с жизнью.
Организация существовала более 10 лет. Подобные тренинги проводились не только в Петербурге, но и в Казани, Набережных Челнах, Череповце, Калининграде и Саратове. Следователи настаивают на аресте Маркеловых.
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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