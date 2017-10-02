«Роскосмос» отправит первый экипаж на Луну в 2025 году

На орбите Луны построят международную космическую станцию, ее технический облик определят в ближайший год. Об этом сегодня сообщил глава «Роскосмоса».
Игорь Комаров, глава «Роскосмоса»: «Сейчас все сошлись на том, что нужно готовиться к освоению дальнего космоса, к этой работе. Следующим этапом должна быть окололунная станция и лунные объекты, которые дадут ответы на большинство вопросов, которые имеются по работе вокруг других планет».
Первая обитаемая орбитальная станция «Мир» была спроектирована в СССР, она появилась в 1986 году и просуществовала 15 лет. На смену ей пришла нынешняя МКС, созданная при участии 14 стран, она работает с 1998 года.
Новый проект назвали Deep Space Gateway.
К строительству платформы приступят в уже начале 20-х годов. Предполагается, что Россия разработает универсальный стыковочный механизм и жилые модули. На данный момент рассматриваются два варианта станции. В любом случае экспедиции на нее будут отправлять на срок от 30 до 360 суток. По оптимистичным прогнозам, первый экипаж сможет отметить окололунное новоселье в 2025 году.
Первая обитаемая орбитальная станция «Мир» была спроектирована в СССР, она появилась в 1986 году и просуществовала 15 лет. На смену ей пришла нынешняя МКС, созданная при участии 14 стран, она работает с 1998 года.
Новый проект назвали Deep Space Gateway.
К строительству платформы приступят в уже начале 20-х годов. Предполагается, что Россия разработает универсальный стыковочный механизм и жилые модули. На данный момент рассматриваются два варианта станции. В любом случае экспедиции на нее будут отправлять на срок от 30 до 360 суток. По оптимистичным прогнозам, первый экипаж сможет отметить окололунное новоселье в 2025 году.
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