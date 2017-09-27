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    Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны. космос, Луна, Роскосмос, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия и США построят космическую станцию на орбите Луны

    Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны

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    Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны

    Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны

    Россия и США построят космическую станцию на орбите Луны

      Россия и США договорились о сотрудничестве на очень высоком уровне.

      Страны будут вместе строить новую космическую станцию на орбите Луны. Комплекс будет называться Deep Space Gateway, и на его основе будут отрабатывать технологии освоения дальнего космоса, включая полеты на Марс.

      Игорь Комаров, глава «Роскосмоса»: «Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 годах».

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