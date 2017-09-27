Россия и США начнут освоение дальнего космоса с Луны

«Роскосмос» и NASA договорились о создании космической станции на орбите Луны. Соответствующее заявление о намерениях подписано в Австралии в рамках Международного конгресса астронавтики. Предполагается, что станция послужит своего рода форпостом для освоения других планет.
Как отмечает корреспондент НТВ Александр Коневич, освоение дальнего космоса в одиночку сегодня вряд ли под силу одному государству: и финансово, и технологически. Нужны совместные усилия. И сегодня был сделан серьезный шаг для человечества в этом направлении. Космические агентства России и США не только договорились о создании международной станции на орбите Луны, но и уже обсудили возможный вклад стран-участниц в проект.
Россия, например, предлагает построить жилой модуль и использовать для вывода на окололунную орбиту российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, которую разрабатывают в настоящее время. Кроме того, наша страна может создать стыковочные модули для всех типов кораблей, прилетающих на новую станцию.
Вывод первых модулей на орбиту Луны возможен в обозримом будущем, в 2024–2026 годы. Такие даты озвучил глава российского космического агентства. Участие в проекте, кроме России и США, могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.
Луна — это только начало нового этапа космической эры. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам, легендарный летчик-космонавт Сергей Крикалёв называет ее лишь самым ближним приоритетом. Дальше будут полеты к астероидам, спутникам Марса и на сам Марс.
Россия, например, предлагает построить жилой модуль и использовать для вывода на окололунную орбиту российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса, которую разрабатывают в настоящее время. Кроме того, наша страна может создать стыковочные модули для всех типов кораблей, прилетающих на новую станцию.
Вывод первых модулей на орбиту Луны возможен в обозримом будущем, в 2024–2026 годы. Такие даты озвучил глава российского космического агентства. Участие в проекте, кроме России и США, могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.
Луна — это только начало нового этапа космической эры. Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам, легендарный летчик-космонавт Сергей Крикалёв называет ее лишь самым ближним приоритетом. Дальше будут полеты к астероидам, спутникам Марса и на сам Марс.
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