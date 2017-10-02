Антигомосексуальная проповедь стала причиной паники в лондонской электричке

В Лондоне пассажиры пригородного поезда в панике покинули вагон между станциями после того, как один из попутчиков начал вслух зачитывать строки из Библии.
Как передают Вести.Ru, никто не пострадал, но случившееся привело к часовой задержке поездов.
Инцидент произошел сегодня утром неподалеку от станции Уимблдон. Пассажиров напугали произнесенные мужчиной слова «Смерть — это не конец», а также его заявление о греховности гомосексуализма. Опасаясь, что за этими заявлениями последует теракт, испуганные люди начали открывать двери и выпрыгивать на пути.
Через некоторое время чтеца Библии вывели из вагона сотрудники службы безопасности.
Сейчас в Соединённом Королевстве действует предпоследний уровень террористической угрозы. В прошлом месяце на лондонской станции метро «Парсонс Грин» прогремел взрыв, пострадали два десятка человек. Это была попытка теракта. Взрывное устройство сработало не полностью, поэтому большинство пострадавших отделалось ожогами.
Инцидент произошел сегодня утром неподалеку от станции Уимблдон. Пассажиров напугали произнесенные мужчиной слова «Смерть — это не конец», а также его заявление о греховности гомосексуализма. Опасаясь, что за этими заявлениями последует теракт, испуганные люди начали открывать двери и выпрыгивать на пути.
Через некоторое время чтеца Библии вывели из вагона сотрудники службы безопасности.
Сейчас в Соединённом Королевстве действует предпоследний уровень террористической угрозы. В прошлом месяце на лондонской станции метро «Парсонс Грин» прогремел взрыв, пострадали два десятка человек. Это была попытка теракта. Взрывное устройство сработало не полностью, поэтому большинство пострадавших отделалось ожогами.
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