Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:54
    Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона. Великобритания, Лондон, взрывы, метро, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

    Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

    1 комментарий
    Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

    Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

    Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

      В утренний час пик в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» прогремел взрыв. В вагоне метро сдетонировала самодельная бомба с установленным таймером.

      Как заявляют в полиции, бомба предназначалась для убийства большого числа людей, но не сработала в полную мощь. Тем не менее началась невообразимая паника, люди кричали и бросались к выходу.

      Теперь Лондон вновь находится на «осадном» положении. Власти города предупреждают о возможности новых атак после сегодняшнего теракта.

      После случившегося в больницы были доставлены около 20 человек. У многих ожоги лица и рук, а некоторые пострадали в давке, пытаясь выбраться из метро. Между тем сообщалось, что личность предполагаемого террориста уже установлена. Вычислить его удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.)

      Подробности — в видеоматериале.

      Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

      Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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