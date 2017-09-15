Британцев предупредили о возможности новых терактов после взрыва в метро Лондона

В утренний час пик в лондонском метро на станции «Парсонс Грин» прогремел взрыв. В вагоне метро сдетонировала самодельная бомба с установленным таймером.
Как заявляют в полиции, бомба предназначалась для убийства большого числа людей, но не сработала в полную мощь. Тем не менее началась невообразимая паника, люди кричали и бросались к выходу.
Теперь Лондон вновь находится на «осадном» положении. Власти города предупреждают о возможности новых атак после сегодняшнего теракта.
После случившегося в больницы были доставлены около 20 человек. У многих ожоги лица и рук, а некоторые пострадали в давке, пытаясь выбраться из метро. Между тем сообщалось, что личность предполагаемого террориста уже установлена. Вычислить его удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.)
Подробности — в видеоматериале.
Теперь Лондон вновь находится на «осадном» положении. Власти города предупреждают о возможности новых атак после сегодняшнего теракта.
После случившегося в больницы были доставлены около 20 человек. У многих ожоги лица и рук, а некоторые пострадали в давке, пытаясь выбраться из метро. Между тем сообщалось, что личность предполагаемого террориста уже установлена. Вычислить его удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ — ред.)
Подробности — в видеоматериале.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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