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    На мосту в Крым уложили первый асфальт

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    • Фото: most.life
    На мосту в Крым уложили первый асфальт

    На мосту в Крым уложили первый асфальт

    На мосту в Крым уложили первый асфальт
  • Фото: most.life

    • Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке моста в Крым.

    Всего заасфальтировано более 600 метров покрытия. По этой дороге уже в 2018 году поедут автомобили, сообщает информационный центр «Крымский мост».

    После укладки асфальта строители выполнят комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.

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    Ранее сообщалось, что смесь, которую используют на мосту, была специально разработана для этого проекта. В нее входит модифицированный полимерными добавками битум. Дорожники обещают, что его добавление сделает покрытие моста более прочным.

    Строительство моста началось в феврале 2016 года. Не так давно была установлена гигантская железнодорожная арка. В начале сентября под конструкцией прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное.



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