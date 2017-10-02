На мосту в Крым уложили первый асфальт

Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке моста в Крым.
Всего заасфальтировано более 600 метров покрытия. По этой дороге уже в 2018 году поедут автомобили, сообщает информационный центр «Крымский мост».
После укладки асфальта строители выполнят комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.
Ранее сообщалось, что смесь, которую используют на мосту, была специально разработана для этого проекта. В нее входит модифицированный полимерными добавками битум. Дорожники обещают, что его добавление сделает покрытие моста более прочным.
Строительство моста началось в феврале 2016 года. Не так давно была установлена гигантская железнодорожная арка. В начале сентября под конструкцией прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное.
После укладки асфальта строители выполнят комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения.
Ранее сообщалось, что смесь, которую используют на мосту, была специально разработана для этого проекта. В нее входит модифицированный полимерными добавками битум. Дорожники обещают, что его добавление сделает покрытие моста более прочным.
Строительство моста началось в феврале 2016 года. Не так давно была установлена гигантская железнодорожная арка. В начале сентября под конструкцией прошел первый сухогруз «Святитель Алексий», который следовал из Азовского моря в Чёрное.
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