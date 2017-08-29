Под аркой Крымского моста прошло первое судно

Первое судно прошло под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе.
Как сообщает ТАСС, речь идет о сухогрузе «Святитель Алексий», который следует из Азовского моря в Чёрное.
«Святитель Алексий» — передовое судно в караване, идущем со стороны Азовского моря на юг. В общей сложности караван насчитывает около 50 пароходов, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что строители Крымского моста подняли гигантскую железнодорожную арку на высоту 35 метров. Уникальная морская операция прошла без сбоев. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось меньше суток.
«Святитель Алексий» — передовое судно в караване, идущем со стороны Азовского моря на юг. В общей сложности караван насчитывает около 50 пароходов, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что строители Крымского моста подняли гигантскую железнодорожную арку на высоту 35 метров. Уникальная морская операция прошла без сбоев. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось меньше суток.
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