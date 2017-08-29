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  • 29.08, 21:29
    Под аркой Крымского моста прошло первое судно. корабли и суда, Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод аркой Крымского моста прошло первое судно

    Под аркой Крымского моста прошло первое судно

    1 комментарий
    Под аркой Крымского моста прошло первое судно

    Под аркой Крымского моста прошло первое судно

    Под аркой Крымского моста прошло первое судно

      Первое судно прошло под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе.

      Как сообщает ТАСС, речь идет о сухогрузе «Святитель Алексий», который следует из Азовского моря в Чёрное.

      смотретьПод аркой моста в Крым прошел сухогруз под российским флагом
      Под аркой моста в Крым прошел сухогруз под российским флагом
      «Святитель Алексий» — передовое судно в караване, идущем со стороны Азовского моря на юг. В общей сложности караван насчитывает около 50 пароходов, отмечает агентство.

      смотретьГигантская арка Крымского моста поднялась над морем: кадры уникальной операции
      Гигантская арка Крымского моста поднялась над морем: кадры уникальной операции
      Ранее сообщалось, что строители Крымского моста подняли гигантскую железнодорожную арку на высоту 35 метров. Уникальная морская операция прошла без сбоев. На то, чтобы доставить арку за пять километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось меньше суток.

      Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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