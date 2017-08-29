Гигантская арка Крымского моста поднялась над морем: кадры уникальной операции

Строители Крымского моста подняли гигантскую железнодорожную арку на высоту 35 метров. Конструкция стоит на опорах, в течение дня ее будут закреплять. Уникальная морская операция прошла без сбоев. На то, чтобы доставить арку за 5 километров от берега и установить ее, рабочим и инженерам потребовалось меньше суток.
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На эту уникальную инженерную операцию отводилось всего 72 часа. Завершен последний ее этап. Железнодорожная арка утром была установлена на опоры Крымского моста. Строители уложились в отведенное им время, успев до момента, когда в Керченском проливе начала портится погода.
Работы по подъему гигантской конструкции начались накануне вечером и продолжались всю ночь. Сначала арку приподняли на один метр над плавучими опорами. В таком положении конструкцию выдерживали около часа, проверяя готовность грузоподъемных механизмов. Затем гигантский арочный пролет весом 6000 тонн медленно начал двигаться вверх со скоростью пять метров в час. Поднимали арку с помощью сотен высокопрочных тросов и домкратов.
Михаил Пиксаев, замдиректора по производству «Мостоотряда-1»: «Операция длилась порядка 14 часов, прошла в штатном режиме, и арка находится в проектном положении. В данный момент идет установка ветровых связей, после чего будет открыто судоходство».
Десятки кораблей сейчас ожидают на рейде. Судоходство в фарватере Керченского пролива будет открыто в течение дня. Эти трое суток основной фазы операции — лишь верхушка айсберга. Железнодорожную и автомобильную арки собирали ровно год. Это самые крупные элементы Крымского моста. Длина каждой — более 200 метров, это размер двух футбольных полей.
Еще на берегу арки подготовили к эксплуатации в открытом море: снабдили системами мониторинга конструкций, защитой от молний, судовой навигацией. Чтобы доставить первую, железнодорожную арку с берега — а расстояние до него пять километров, — построили две огромные плавучие опоры. Морские этапы сложнейшей инженерной операции во многом зависели от погоды.
Опыт, приобретенный во время уникальной инженерной операции, пригодится совсем скоро. Уже в сентябре по такой же технологии к опорам Крымского моста доставят для подъема и установки вторую, автомобильную арку.
Работы по подъему гигантской конструкции начались накануне вечером и продолжались всю ночь. Сначала арку приподняли на один метр над плавучими опорами. В таком положении конструкцию выдерживали около часа, проверяя готовность грузоподъемных механизмов. Затем гигантский арочный пролет весом 6000 тонн медленно начал двигаться вверх со скоростью пять метров в час. Поднимали арку с помощью сотен высокопрочных тросов и домкратов.
Михаил Пиксаев, замдиректора по производству «Мостоотряда-1»: «Операция длилась порядка 14 часов, прошла в штатном режиме, и арка находится в проектном положении. В данный момент идет установка ветровых связей, после чего будет открыто судоходство».
Десятки кораблей сейчас ожидают на рейде. Судоходство в фарватере Керченского пролива будет открыто в течение дня. Эти трое суток основной фазы операции — лишь верхушка айсберга. Железнодорожную и автомобильную арки собирали ровно год. Это самые крупные элементы Крымского моста. Длина каждой — более 200 метров, это размер двух футбольных полей.
Еще на берегу арки подготовили к эксплуатации в открытом море: снабдили системами мониторинга конструкций, защитой от молний, судовой навигацией. Чтобы доставить первую, железнодорожную арку с берега — а расстояние до него пять километров, — построили две огромные плавучие опоры. Морские этапы сложнейшей инженерной операции во многом зависели от погоды.
Опыт, приобретенный во время уникальной инженерной операции, пригодится совсем скоро. Уже в сентябре по такой же технологии к опорам Крымского моста доставят для подъема и установки вторую, автомобильную арку.
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