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  • 29.08, 12:24
    Железнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖелезнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео

    Железнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео

    2 комментария
    Железнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео

    Железнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео

    Железнодорожную арку Крымского моста подняли на 35 м над уровнем моря: видео

      Строители Крымского моста подняли железнодорожную арку весом 6 тысяч тонн на фарватерные опоры.

      Арочный пролет поднят на высоту 35 метров от уровня моря. Операция продолжалась 12 часов. Она проходила под контролем ведущих инженеров проекта. Арку поднимали на 700 тросах мощными домкратами, закрепленными на опорах.

      Теперь поднятую конструкцию будут закреплять. Работы будут проходить в течение вторника, сообщает портал «Крымский мост».

      Михаил Пиксаев, замдиректора по производству «Мостоотряда-1»: «Подъем прошел в штатном режиме. До отметки 10 метров шли медленнее, делали много контрольных испытаний, вели геодезический контроль за состоянием конструкции. Далее начался основной подъем. Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части. В течение наступивших суток конструкция будет оснащена ветровыми связями — это устройства, которые закрепляют арку».

      В Сети появились фотографии поднятой железнодорожной арки на фоне рассвета. Ночные работы по подъему пролета также были зафиксированы камерой, установленной на коптере.

      смотретьЖелезнодорожную арку Крымского моста подвели к опорам
      Железнодорожную арку Крымского моста подвели к опорам
      Подъему арки предшествовала многочасовая подготовительная работа. Морская операция по транспортировке арочного пролета от технологической площадки к фарватеру началась еще в воскресенье утром.



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