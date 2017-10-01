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    «Санкции? Не страшно»: звезда фильма «Такси» не боится последствий визита в Крым

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    • Фото: Reuters © 2017, Regis Duvignau
    «Санкции? Не страшно»: звезда фильма «Такси» не боится последствий визита в Крым

    «Санкции? Не страшно»: звезда фильма «Такси» не боится последствий визита в Крым

    «Санкции? Не страшно»: звезда фильма «Такси» не боится последствий визита в Крым
  • Фото: Reuters © 2017, Regis Duvignau

    • Приехавший в Крым французский актер Сами Насери, известный зрителям по фильму «Такси», не беспокоится о последствиях визита на полуостров.

    Насери заявил, что не боится ни возможных санкций Украины, ни внесения в базу украинского сайта «Миротворец».

    Сами Насери, артист: «Санкции? Нет, не страшно. Актеры — люди мира и я приехал сюда с миром».

    Насери оказался в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».

    смотретьВ Крым прилетел французский актер, исполнитель главной роли в фильмах «Такси»
    В Крым прилетел французский актер, исполнитель главной роли в фильмах «Такси»
    В ночь на субботу французский артист прибыл на полуостров, чтобы принять участие в IV международном «Форуме мира». Сегодня Насери наградил победителей этапа конкурса «Лучший таксист Крыма — 2017» и стал почетным членом крымского профсоюза таксистов. Церемония проходила на набережной курортной Ялты, передает ТАСС.

    Сами Насери: «Мне очень нравится Крым и очень нравится Ялта. Я вас люблю».

    Актер оставил на капотах крымских такси автограф. «Франция + Россия. Мне нравится. Ялта — 2017. Сами Насери», — написал артист своей рукой.

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