В Крым прилетел исполнитель главной роли в французских фильмах «Такси»

Французский актер Сами Насери прилетел в Симферополь для участия в «Форуме Мира».

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Невзирая на позднее время прилета, в аэропорту Симферополя популярного французского киноактера встречала толпа поклонников и журналистов. Вместе с исполнителем роли Даниэля в популярном цикле фильмов «Такси» Сами Насери прилетел также его друг певец Мурад Бурави. Они с юмором отвечали на вопросы репортеров, назвая себя «лучшим французским актером и лучшим французским певцом».



Мурад Бурави, Сами Насери: «Мы, я и Сами, захотели приехать к вам в Крым. Мы не боимся санкций и любим вашу страну — Россию. Потому мы сегодня здесь».



Французский киноактер охотно фотографировался с поклонниками и раздавал автографы. На просьбу журналистов рассказать, как прошел полет, Насери сказал, что поездка в Крым «была достаточно долгой».



Сами Насери: «Я летаю быстрее на такси, чем на самолете».



Международный ежегодный «Форум Мира» пройдет в Ялте 1 октября. Цель форума — объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых для консолидации усилий в общественной поддержке мирных процессов и инициатив.



