Секрет на миллион
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Секрет на миллион

    Звезду фильма «Такси» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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    Звезду фильма «Такси» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Звезду фильма «Такси» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Звезду фильма «Такси» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

    Знаменитый французский актер Сами Насери, приехавший в Крым, включен в базу скандального украинского сайта «Миротворец».

    Авторы портала обвинили звезду серии «Такси» в сознательном нарушении государственной границы Украины и назвали артиста «участником попыток легализации аннексии Крыма Россией», передает «Интерфакс».

    смотретьВ Крым прилетел французский актер, исполнитель главной роли в фильмах «Такси»
    В Крым прилетел французский актер, исполнитель главной роли в фильмах «Такси»
    Напомним, Сами Насери, сыгравший роль Даниэля в популярном цикле фильмов «Такси», прилетел в Крым, чтобы принять участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир», который 1 октября открывается в Ялте.

    Надо сказать, что ранее в базу данных сайта «Миротворца» попало немало российских и зарубежных актеров и музыкантов. В дальнейшем они становились невъездными на Украину.

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