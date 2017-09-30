Звезду фильма «Такси» включили в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Знаменитый французский актер Сами Насери, приехавший в Крым, включен в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
Авторы портала обвинили звезду серии «Такси» в сознательном нарушении государственной границы Украины и назвали артиста «участником попыток легализации аннексии Крыма Россией», передает «Интерфакс».
Напомним, Сами Насери, сыгравший роль Даниэля в популярном цикле фильмов «Такси», прилетел в Крым, чтобы принять участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир», который 1 октября открывается в Ялте.
Надо сказать, что ранее в базу данных сайта «Миротворца» попало немало российских и зарубежных актеров и музыкантов. В дальнейшем они становились невъездными на Украину.
Напомним, Сами Насери, сыгравший роль Даниэля в популярном цикле фильмов «Такси», прилетел в Крым, чтобы принять участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир», который 1 октября открывается в Ялте.
Надо сказать, что ранее в базу данных сайта «Миротворца» попало немало российских и зарубежных актеров и музыкантов. В дальнейшем они становились невъездными на Украину.
Комментарии