Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском Курдистане

В Госдепартаменте США заявили, что США не считают легитимным референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака, состоявшийся 25 сентября.
Из заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона: «США не признают проведенный региональным правительством Курдистана в одностороннем порядке референдум. Голосование и его результаты не выдерживают критики с точки зрения легитимности, и мы продолжаем поддерживать единый, федеральный, демократический и процветающий Ирак».
В заявлении госсекретаря США говорится, что Вашингтон обеспокоен вероятными негативными последствиями «этого одностороннего шага».
Из заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона: «Борьба против террористической группировки „Исламское государство“ не закончена, экстремистские группировки надеются воспользоваться нестабильностью и разногласиями. Мы призываем наших иракских партнеров сосредоточиться на борьбе с ИГ».
Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость Иракского Курдистана проголосовали 92,73% избирателей. Власти Ирака еще до проведения референдума объявили, что считают его неконституционным и не намерены даже обсуждать результаты. Иран и Турция закрыли границу с автономией и приостановили авиасообщение. В МИД РФ заявили, что поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока со стороны России остается неизменной. При этом в МИД отметили, что Россия с уважением относится к национальным устремлениям курдов.
Заявление МИД РФ: «Россия считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями».
В заявлении госсекретаря США говорится, что Вашингтон обеспокоен вероятными негативными последствиями «этого одностороннего шага».
Из заявления госсекретаря Рекса Тиллерсона: «Борьба против террористической группировки „Исламское государство“ не закончена, экстремистские группировки надеются воспользоваться нестабильностью и разногласиями. Мы призываем наших иракских партнеров сосредоточиться на борьбе с ИГ».
Напомним, референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. За независимость Иракского Курдистана проголосовали 92,73% избирателей. Власти Ирака еще до проведения референдума объявили, что считают его неконституционным и не намерены даже обсуждать результаты. Иран и Турция закрыли границу с автономией и приостановили авиасообщение. В МИД РФ заявили, что поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока со стороны России остается неизменной. При этом в МИД отметили, что Россия с уважением относится к национальным устремлениям курдов.
Заявление МИД РФ: «Россия считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями».
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