В Белогорске из-за расстрелявшего сослуживцев военного отменили уроки и массовые мероприятия

В Белогорске (Амурская область) продолжаются поиски ефрейтора, открывшего огонь по сослуживцам.
Полиция ввела в действие план «Сирена». На улицах города выставлены дополнительные посты и патрули, усилена охрана социально значимых объектов. Кроме того, на помощь белогорским полицейским направлены дополнительные силы из Благовещенска.
Всех, у кого есть любые данные о возможном местонахождении стрелка, сбежавшего с оружием, УМВД по Амурской области просить звонить 02 (102) или обращаться по телефону доверия 8(4162)594059.
Власти города приняли решение, что 30 сентября во всех образовательных учреждениях будут отменены занятия, решено отказаться от массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта. При этом подчеркивается, что при необходимости ограничительные меры распространятся и на 1 октября, передает ТАСС. Жителей города призвали к осторожности.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ефрейтор при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по сослуживцам, ждавшим выхода на огневой рубеж. В результате погибли офицер и двое военнослужащих. Еще двое военных получили ранения и были госпитализированы. Стрелок украл автомат с патронами и скрылся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются различные версии, в том числе нервный срыв. По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу в Амурскую область направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.
Всех, у кого есть любые данные о возможном местонахождении стрелка, сбежавшего с оружием, УМВД по Амурской области просить звонить 02 (102) или обращаться по телефону доверия 8(4162)594059.
Власти города приняли решение, что 30 сентября во всех образовательных учреждениях будут отменены занятия, решено отказаться от массовых мероприятий в учреждениях культуры и спорта. При этом подчеркивается, что при необходимости ограничительные меры распространятся и на 1 октября, передает ТАСС. Жителей города призвали к осторожности.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что ефрейтор при проведении плановых ночных стрельб открыл огонь из автомата по сослуживцам, ждавшим выхода на огневой рубеж. В результате погибли офицер и двое военнослужащих. Еще двое военных получили ранения и были госпитализированы. Стрелок украл автомат с патронами и скрылся.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас рассматриваются различные версии, в том числе нервный срыв. По распоряжению министра обороны Сергея Шойгу в Амурскую область направлена комиссия во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск.
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