Минобороны: военный мог расстрелять сослуживцев из-за нервного срыва

В качестве вероятных причин стрельбы военнослужащего по людям в Приамурье рассматриваются все версии, включая нервный срыв.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск в Амурскую область, где военнослужащий во время стрельб на полигоне выпустил очередь из автомата по сослуживцам, сообщает Минобороны РФ.
ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Солдат выпустил очередь из автомата по группе сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. Погибли офицер и два военнослужащих. Еще двое ранены, их госпитализировали, передает РИА Новости.
Вооруженному военному удалось скрыться, мужчину ищут.
ЧП произошло на полигоне при проведении плановых ночных стрельб. Солдат выпустил очередь из автомата по группе сослуживцев, ожидавших выхода на огневой рубеж. Погибли офицер и два военнослужащих. Еще двое ранены, их госпитализировали, передает РИА Новости.
Вооруженному военному удалось скрыться, мужчину ищут.
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