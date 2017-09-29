Военных на полигоне в Приамурье расстрелял 23-летний дагестанец Гасан Абдулахадов

Застреливший сослуживцев в Приамурье военнослужащий — уроженец Дагестана, был зачислен в часть 9 дней назад.
В Амурской области объявлен в розыск 23-летний уроженец Дагестана Гасан Абдулахадов, который расстрелял сослуживцев на учебном полигоне в Белогорске.
Подозреваемый — водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание — ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост, сообщает Амур.инфо.
Этим вечером ефрейтор открыл автоматную очередь по сослуживцам, убив на месте офицера и двух военнослужащих. Еще двое человек ранены, их госпитализировали. Вооруженному стрелку удалось бежать, мужчина унес с собой четыре обоймы патронов.
В Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Возбуждено уголовное дело.
В Минобороны рассматривают все версии случившегося, включая возможный нервный срыв военнослужащего.
Подозреваемый — водитель-электрик радиостанции роты связи батальона связи. Зачислен в списки части приказом командира от 21 сентября 2017 года. Воинское звание — ефрейтор. Имеет среднее профессиональное образование, холост, сообщает Амур.инфо.
Этим вечером ефрейтор открыл автоматную очередь по сослуживцам, убив на месте офицера и двух военнослужащих. Еще двое человек ранены, их госпитализировали. Вооруженному стрелку удалось бежать, мужчина унес с собой четыре обоймы патронов.
В Белогорске усилена охрана школ, котельных, городской больницы, административных зданий. Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в Амурскую область комиссию во главе с начальником Главного штаба Сухопутных войск. Возбуждено уголовное дело.
В Минобороны рассматривают все версии случившегося, включая возможный нервный срыв военнослужащего.
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