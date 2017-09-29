Генпрокурор Украины: на арсенале под Винницей мог быть заложен детонатор

Генпрокурор Украины заявил, что взрывы на арсенале в Винницкой области могли произойти
из-за заложенного детонатора.
К взрывам на складе с боеприпасами под Винницей мог привести заложенный детонатор. Об этом в пятницу в эфире телеканала «Интер» заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По словам Луценко, следствие сначала рассматривало версию поджога с беспилотника, но доказательств этого не было.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «В Калиновке у нас нет доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все имеющиеся факты про вероятный заложенный детонатор, который привел к взрыву».
Луценко добавил, что пока это лишь версия.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе. По его словам, в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.
ЧП на складе боеприпасов под Винницей произошло вечером в минувший вторник. В результате с прилегающих к арсеналу территорий пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек.
По словам Луценко, следствие сначала рассматривало версию поджога с беспилотника, но доказательств этого не было.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «В Калиновке у нас нет доказательств, что был беспилотный аппарат, но у нас есть все имеющиеся факты про вероятный заложенный детонатор, который привел к взрыву».
Луценко добавил, что пока это лишь версия.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе. По его словам, в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.
ЧП на складе боеприпасов под Винницей произошло вечером в минувший вторник. В результате с прилегающих к арсеналу территорий пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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