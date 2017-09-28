Порошенко потребовал наказать ответственных за пожар под Винницей

Необходимо научиться защищать стратегические объекты и усилить их охрану, заявил президент Украины Пётр Порошенко после крупного пожара на арсенале в Винницкой области.
На заседании военного кабинета Порошенко назвал ЧП под Винницей тенденцией, представляющей угрозу национальной безопасности. Он призвал принять «исчерпывающие меры в кратчайшие сроки, чтобы не допустить повторения».
Пётр Порошенко: «Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен) по другим версиям».
На заседании присутствовали в том числе представители Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, сообщает «Интерфакс».
По последним данным, пожар под Винницей удалось локализовать. Об этом Порошенко сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин.
Пётр Порошенко: «Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит будем привлекать к ответственности тех, кто будет (виновен) по другим версиям».
На заседании присутствовали в том числе представители Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, сообщает «Интерфакс».
По последним данным, пожар под Винницей удалось локализовать. Об этом Порошенко сообщил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечёткин.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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