На Украине артиллерийские склады охраняли пьяные офицеры

В одной из воинских частей на территории Украины артиллерийские склады охраняли два офицера в нетрезвом состоянии. Они были отстранены от службы.
Главный военный прокурор Украины рассказал, что в одной из воинских частей Украины два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. По состоянию на вчера, в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет „Точка-У“, военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения».
По его словам, пойманные в пьяном виде полковник и подполковник были отстранены от службы, на них составили соответствующие протоколы. При этом Матиос не стал называть населенный пункт, где это произошло, передает «Интерфакс».
Анатолий Матиос: «Я думаю, такие случаи не одиночные».
Незадолго до этого Матиос прокомментировал крупное ЧП под Винницей. Он опроверг заявления о диверсии на складе боеприпасов и указал на ряд проблем на арсенале: в частности, не работала пожарная сигнализация и не хватало технических средств охраны.
Отметим, что пожар на арсенале под Винницей, который начался вечером в минувший вторник, до сих пор продолжается. С прилегающих территорий были эвакуированы около 30 тысяч человек.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Вещь, которая, наверное, вызовет сенсацию. По состоянию на вчера, в одной из частей на территории Украины, на складах которой хранятся ракетные выстрелы для ракет „Точка-У“, военная прокуратура и военная служба правопорядка обнаружили на месте несения службы двух старших офицеров в состоянии полного алкогольного опьянения».
По его словам, пойманные в пьяном виде полковник и подполковник были отстранены от службы, на них составили соответствующие протоколы. При этом Матиос не стал называть населенный пункт, где это произошло, передает «Интерфакс».
Анатолий Матиос: «Я думаю, такие случаи не одиночные».
Незадолго до этого Матиос прокомментировал крупное ЧП под Винницей. Он опроверг заявления о диверсии на складе боеприпасов и указал на ряд проблем на арсенале: в частности, не работала пожарная сигнализация и не хватало технических средств охраны.
Отметим, что пожар на арсенале под Винницей, который начался вечером в минувший вторник, до сих пор продолжается. С прилегающих территорий были эвакуированы около 30 тысяч человек.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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