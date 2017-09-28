Военный прокурор Украины опроверг сообщения о диверсии на арсенале под Винницей

Расследование, которое ведется в связи с ЧП на складе боеприпасов в Винницкой области, не подтверждает версию о подрыве арсенала с помощью беспилотника.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что никаких диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территории Винницкой области, где случилось ЧП на арсенале, обнаружено не было. Он подчеркнул, что никого не задерживали и никто не сбегал. По его словам, расследование, которое ведут правоохранители, не подтверждает версию об использовании беспилотника для подрыва боеприпасов.
Анатолий Матиос: «Данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило. Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, — не было».
Матиос указал на проблемы, которые были на складе боеприпасов. В частности, там не работала пожарная сигнализация и не хватало технических средств охраны. Кроме того, на арсенале была и кадровая проблема: у сотрудников военизированной охраны были маленькие зарплаты, к тому же работали там в основном пожилые люди.
Главный военный прокурор уточнил, что в момент ЧП за ситуацией на складе следили лишь 17 сотрудников военизированной охраны и несколько постов зенитного прикрытия.
Напомним, пресс-секретарь ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины Сергей Мисюра заявил, что диверсионная группа подорвала арсенал под Винницей с помощью беспилотника. По его словам, информация о готовящемся «нападении» была известна заранее и в связи с этим в Виннице проводились антитеррористические учения.
ЧП на складе боеприпасов под Винницей произошло вечером в минувший вторник. В результате с прилегающих к арсеналу территорий пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек.
Анатолий Матиос: «Данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило. Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, — не было».
Матиос указал на проблемы, которые были на складе боеприпасов. В частности, там не работала пожарная сигнализация и не хватало технических средств охраны. Кроме того, на арсенале была и кадровая проблема: у сотрудников военизированной охраны были маленькие зарплаты, к тому же работали там в основном пожилые люди.
Главный военный прокурор уточнил, что в момент ЧП за ситуацией на складе следили лишь 17 сотрудников военизированной охраны и несколько постов зенитного прикрытия.
Напомним, пресс-секретарь ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины Сергей Мисюра заявил, что диверсионная группа подорвала арсенал под Винницей с помощью беспилотника. По его словам, информация о готовящемся «нападении» была известна заранее и в связи с этим в Виннице проводились антитеррористические учения.
ЧП на складе боеприпасов под Винницей произошло вечером в минувший вторник. В результате с прилегающих к арсеналу территорий пришлось эвакуировать около 30 тысяч человек.
Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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