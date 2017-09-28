На горящем складе под Винницей происходит одиночная детонация боеприпасов

Одиночная детонация боеприпасов наблюдается на территории военного склада в Калиновке Винницкой области.
Напомним, во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».
Как сообщает госслужба Украины по ЧС, «по состоянию на 07:00 (время совпадает с мск) 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов».
В свою очередь первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко рассказал, что на складах боеприпасов в Калиновке слышны одиночные взрывы, один взрыв раздается раз в полчаса, передает РИА Новости.
Андрей Гижко: «Активного пламени уже не видно. Температура ночью спала, это способствовало тому, что температура на складе тоже падает. Один взрыв может быть за полчаса, они одиночные».
По его словам, для обследования территории понадобится три-четыре дня. Затем будет очищаться территория военной базы, где надо будет больше времени, потому что там высокая концентрация снарядов.
По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.
Как сообщает госслужба Украины по ЧС, «по состоянию на 07:00 (время совпадает с мск) 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов».
В свою очередь первый заместитель председателя Винницкой областной администрации Андрей Гижко рассказал, что на складах боеприпасов в Калиновке слышны одиночные взрывы, один взрыв раздается раз в полчаса, передает РИА Новости.
Андрей Гижко: «Активного пламени уже не видно. Температура ночью спала, это способствовало тому, что температура на складе тоже падает. Один взрыв может быть за полчаса, они одиночные».
По его словам, для обследования территории понадобится три-четыре дня. Затем будет очищаться территория военной базы, где надо будет больше времени, потому что там высокая концентрация снарядов.
По данным минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия». В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.
На горящих оружейных складах под Винницей гремят взрывы, по округе разлетаются ракеты. Кадры с места.Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.
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