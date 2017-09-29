Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

Владимир Путин провел сегодня совещание Совета безопасности. Об этом рассказал
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одной из основных тем, затронутых на заседании, стало давление на российские средства массовой информации за рубежом. Было заявлено, что подобные действия неприемлемы.
В последние дни тема взаимоотношений правительств западных стран и российских СМИ становится все актуальнее. Накануне стало известно, что власти США требуют от телеканала RT зарегистрироваться в статусе иностранного агента, а это, как заявила в интервью НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, может повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до прекращения вещания в Соединенных Штатах.
При этом вещающим на Россию западным СМИ предоставлена достаточно широкая свобода. Сегодня стало известно, что Роскомнадзор вынес предупреждение телекомпании CNN за неправильное указание в эфире выходных данных. В ведомстве подчеркнули, что политической подоплеки в решении нет, Роскомнадозор — лишь надзорная служба, а нарушение достаточно банальное, исправить его не составит труда.
При этом вещающим на Россию западным СМИ предоставлена достаточно широкая свобода. Сегодня стало известно, что Роскомнадзор вынес предупреждение телекомпании CNN за неправильное указание в эфире выходных данных. В ведомстве подчеркнули, что политической подоплеки в решении нет, Роскомнадозор — лишь надзорная служба, а нарушение достаточно банальное, исправить его не составит труда.
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