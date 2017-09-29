Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
    Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей. CNN, Роскомнадзор, СМИ, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

    Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

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    Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

    Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

    Путин обсудил с Совбезом давление на отечественные СМИ за границей

      Владимир Путин провел сегодня совещание Совета безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Одной из основных тем, затронутых на заседании, стало давление на российские средства массовой информации за рубежом. Было заявлено, что подобные действия неприемлемы.

      В последние дни тема взаимоотношений правительств западных стран и российских СМИ становится все актуальнее. Накануне стало известно, что власти США требуют от телеканала RT зарегистрироваться в статусе иностранного агента, а это, как заявила в интервью НТВ главный редактор RT Маргарита Симоньян, может повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до прекращения вещания в Соединенных Штатах.

      При этом вещающим на Россию западным СМИ предоставлена достаточно широкая свобода. Сегодня стало известно, что Роскомнадзор вынес предупреждение телекомпании CNN за неправильное указание в эфире выходных данных. В ведомстве подчеркнули, что политической подоплеки в решении нет, Роскомнадозор — лишь надзорная служба, а нарушение достаточно банальное, исправить его не составит труда.

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