Захарова: в США начались «бои без правил» с российскими СМИ

Давление на российские средства массовой информации со стороны Вашингтона и его союзников не останется без ответа. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг работы телеканала RT и агентства Sputnik в США.

Захарова подчеркнула, что американские власти политически ангажированно и выборочно применяют законодательство в отношении российских СМИ, нарушая собственный конституционный принцип свободы слова.



По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, Минюст США требует, чтобы компания раскрыла внутреннюю информацию, а сотрудники свои персональные данные — от личных финансов до места жительства. И это представляет серьезную угрозу для их безопасности.



В этой связи Мария Захарова заявила, что, если давление на российские СМИ не прекратится, Москва даст зеркальный ответ.



Мария Захарова: «Когда начинаются „бои без правил“, когда закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпаний, то каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ. А на кого этот ответ придется, вот это в Вашингтоне должны хорошо просчитать. Время пошло».



Захарова отметила, что на сегодняшний день огромное количество информационных ресурсов с русскоязычной аудиторией получают финансовую поддержку из США, скрывают источники финансирования и пока не регистрируются в качестве иностранных агентов.