Роскомнадзор выявил нарушения в работе CNN

Представители CNN вызваны в Роскомнадзор
из-за нарушений российского закона о СМИ.
Как заявили в ведомстве, в деятельности CNN International были выявлены нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность.
Представителям телеканала решили выдать предписание об устранении выявленных нарушений. Также CNN получила административное предупреждение, сообщили в Роскомнадзоре.
Как уточнил глава ведомства Александр Жаров, CNN решили наказать за неправильные выходные данные, которые телеканал по закону должен сообщать в эфире. При этом руководитель Роскомнадзра подчеркнул, что политической подоплеки в этом случае нет, речи о прекращении деятельности CNN в России не идет, сообщает «Интерфакс».
Представителям телеканала решили выдать предписание об устранении выявленных нарушений. Также CNN получила административное предупреждение, сообщили в Роскомнадзоре.
Как уточнил глава ведомства Александр Жаров, CNN решили наказать за неправильные выходные данные, которые телеканал по закону должен сообщать в эфире. При этом руководитель Роскомнадзра подчеркнул, что политической подоплеки в этом случае нет, речи о прекращении деятельности CNN в России не идет, сообщает «Интерфакс».
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